Wszystkie kluby Premier League wzięły udział w głosowaniu co do przyszłości systemu VAR. Zdecydowana większość opowiedziała się za pozostaniem technologii w lidze. Video Assistant Referee pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii oraz zapowiedziano kilka zmian przy nim, które mają usprawnić jakość spotkań. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jedynym klubem, który chciał jego rozwiązania był Wolverhampton.

System VAR pojawił się w Premier League w 2019 roku. Zdecydowanie znalazł on swoje zastosowanie w Anglii i ułatwia prace arbitrom. Pomimo swojej użyteczności cały czas jest krytykowany. Dowodem tego była obecna kampania Premier League, w której mieliśmy kilka incydentów, gdzie sędziowie popełniali ogromne błędy mimo pomocy ze strony analizy wideo. Głosy krytyki ze strony kibiców poszkodowany zespołów oraz samych klubów przyczyniły się do głosowania na temat przyszłości technologii.

Jej przeciwnikiem stał się Wolverhampton, w którego meczach, sędziowie najczęściej popełniali proste błędy. Pod koniec sezonu ,,Wilki” zapowiedziały, że złożą wniosek o wycofanie systemu z angielskich boisk. Wszystkie kluby najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii wzięły udział w głosowaniu na temat przyszłości VAR-u. Do wprowadzenia zmiany konieczne było uzyskanie 14 głosów popierających spośród 20 klubów.

Jeżeli odpowiednia ilość drużyn opowiedziałaby się za wnioskiem Wolves, VAR zostałby wycofany już od sezonu 2024/25. Większość klubów chciała jednak pozostania technologii. Jedynymi przeciwnikami zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, byli przedstawiciele ,,Wilków”. Mimo chęci pozostania technologii w Anglii, ma dojść do małej rewolucji w systemie, czego oczekują (zgodnie) wszystkie kluby.

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.

There are six areas of focus: https://t.co/Kmb27g2bNH pic.twitter.com/CzSvnvcizW

— Premier League (@premierleague) June 6, 2024