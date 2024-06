Gwiazda Euro U17 z pierwszą profesjonalną umową.

Francesco Camarda był gwiazdą Euro U17, które odbyło się na przełomie maja i czerwca na Cyprze. W finale strzelił on dwie z trzech bramek dla 'Squadra Azzurra’ i doprowadził do pierwszego w historii triumfu Włoch w tej kategorii wiekowej. Snajper młodzieżowego Milanu jest od niedawna 16-latkiem i jest jedną z największych gwiazd młodzieżowej piłki. Camarda właśnie przedłużył umowę z Milanem co równa się podpisaniu pierwszej seniorskiej umowy.

Urodzony 10 marca 2008 roku zawodnik już od wielu lat skupia na sobie sporą uwagę kibiców „Rossonerich”. Przed skończeniem 13 lat, viralem stały się jego statystyki – notował on imponującą średnią pięciu bramek na mecz. Dokładnie mowa o 483 trafieniach w zaledwie 87 spotkaniach. W sezonie 2023/24 z uwagi na plagę kontuzji w pierwszym zespole Milanu dostał on dwukrotnie szansę gry z ławki. Stał się najmłodszym piłkarzem z debiutem w historii Serie – 15 lat i 260 dni. Milan z racji wieku piłkarza poniżej 16. roku życia, musiał mieć specjalne pozwolenie od władz ligi na ten występ.

🚨🔴⚫️ Italian talent Francesco Camarda signs new deal at AC Milan today, done and sealed.

2008 born striker received several proposals from abroad but decision has always been clear: stay at AC Milan.

🇮🇹 New contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/gBGa0EBY4I

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2024