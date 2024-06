Puszcza Niepołomice bez prezesa. Pracował w klubie wiele lat

Puszcza Niepołomice to jedyny beniaminek Ekstraklasy w sezonie 2023/2024, który utrzymał się na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Dlatego decyzja prezesa tego klubu Marka Bartoszka o rezygnacji z zajmowanego stanowiska zbudziło duże zdziwienie w środowisku piłkarskim.

Marek Bartoszek odchodzi z Puszczy

Decyzja Marka Bartoszka o rezygnacji z funkcji prezesa ”Żubrów” jest szokująca. Sezon 2023/2024 był dla Puszczy Niepołomice pierwszym w historii w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jednym z ojców sukcesu był właśnie Bartoszek, za którego rządów Puszcza wywalczyła sensacyjny awans do Ekstraklasy. Co więcej, Puszcza zakończyła rozgrywki ligowe na 12. miejscu i jako jedyny z beniaminków utrzymała się w lidze.

Poza sukcesem sportowym, Bartoszek zajął się także pracą nad poszerzaniem ulicy i parkingu położonych obok stadionu. Zmiany infrastrukturalne były niezbędne do tego, by na stadion w Niepołomicach mogły dojechać realizujące transmisje wozy Ekstraklasa Live Park, czy nadawcy Ekstraklasy – W rundzie jesiennej sezonu 2024/25, podobnie jak przez cały poprzedni sezon, Puszcza będzie rozgrywała mecze w roli gospodarza na stadionie Cracovii. Przewiduje się jednak powrót do ”Żubrów” do Niepołomic od nowego roku.

Kilka słów ode mnie :). Czas na pewne zmiany w @MKSPuszcza. pic.twitter.com/d5jq7iPsIi — Marek Bartoszek (@MarekBartoszek) June 6, 2024

Dlaczego Bartoszek odszedł z pracy? W komunikacie opublikowanym na portalu X, były już prezes Puszczy napisał:

Ostatnie trzy lata (…) to dla mnie czas najpoważniejszego zawodowego wyzwania (…). Wypracowany w klubie model i podział kompetencji sprawiał, że główną orbitą mojej pracy było funkcjonowanie pierwszego zespołu Żubrów. Utrzymanie w pierwszej lidze, niespodziewany awans na 100-lecie, ostatnio utrzymanie w piłkarskiej elicie to wymarzone podsumowanie tego okresu.

Bartoszek zapewniał, że nie popadł z nikim w konflikt. Twierdzi jedynie, że ”potrzebuje oddechu, świeżego spojrzenia, złapania dystansu i pewnej zmiany”. Bartoszek pełnił funkcję prezesa w Niepołomicach od lipca 2022 roku, czyli wraz z początkiem sezonu okraszonego awansem do Ekstraklasy.

Zmiany prezesowskie w Ekstraklasie

Marek Bartoszek nie jest jedynym prezesem ekstraklasowego klubu, który po zakończeniu sezonu 2023/24 zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Pod koniec maja 2024 roku do dymisji podał się prezes Korony Kielce Łukasz Jabłoński. Jako powód swojej rezygnacji Jabłoński podał brak pełnego poparcia i zaufania ze strony właściciela, czyli miasta Kielce.

Odejście Bartoszka z pewnością jest ciosem dla środowiska związanego z Puszczą. Tym bardziej, że do startu nowego sezonu Ekstraklasy zostało zaledwie pięć tygodni. Niepołomiczanie zmagania ligowe rozpoczną od wyjazdowego starcia z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok.

fot. screen YouTube

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024:

Wspominamy również słynne mecze mistrzostw Europy: