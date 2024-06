Niemcy podały ostateczną kadrę na EURO 2024

Poznaliśmy ostateczną, 26-osobową kadrę Niemiec na EURO 2024. Selekcjoner ”Die Mannschaft” Julian Nagelsmann pierwotnie powołał 27 zawodników, więc odpadło tylko jedno nazwisko. Poszkodowanym jest bramkarz Alexander Nubel, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w VfB Stuttgart i zdobył z nim wicemistrzostwo Niemiec.

Ostateczna kadra Niemiec na EURO 2024

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann szeroką kadrę na EURO 2024 ogłosił już 16 maja. Szybszy od niego był jedynie szkoleniowiec reprezentacji Węgier – Marco Rossi (z którymi notabene Niemcy zmierzą się w fazie grupowej). Nagelsmann powołał 27 zawodników, więc przy wyborze ostatecznej kadry odpaść mógł tylko jeden piłkarz. Tym poszkodowanym stał się Alexander Nubel, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w VfB Stuttgart.

To o tyle zaskakujące, że Nubel w 30 meczach Bundesligi zachował 11 czystych kont. Więcej meczów ”na zero z tyłu” zagrał tylko bramkarz mistrza Niemiec Lukas Hradecky – 15 z 33. Nubel zdobył ze Stuttgartem wicemistrzostwo Niemiec, co było największym sukcesem tego klubu od czasu mistrzostwa kraju z 2007 roku. Tak, jak pozycja Neuera i ter Stegena jest niepodważalna, tak kosztem Nubela na EURO pojedzie bramkarz Hoffenheim Oliver Baumann. Kapitan ”Wieśniaków” puścił 66 goli w 34 ligowych meczach. Tylko trzy drużyny miały w poprzednim sezonie Bundesligi gorszą defensywę od Hoffenheim.

Tak prezentuję się ostateczna, 26-osobowa kadra reprezentacji Niemiec na mistrzostwa Europy:

Bramkarze: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Obrońcy: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Lipsk), Joshua Kimmich (FC Bayern), Robin Koch (Leeds United, ostatni sezon na wypożyczeniu w Eintrachtcie Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Lipsk), Antonio Rudiger (Real Madryt), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Pomocnicy: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Fuhrich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gundogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madryt), Jamal Musiala, Aleksandar Pavlović, Leroy Sane (wszyscy trzej FC Bayern), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Napastnicy: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Niclas Fullkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Muller (FC Bayern), Deniz Unday (Brighton, ostatni sezon na wypożyczeniu w VfB Stuttgart)

Najwięcej przedstawicieli będzie mieć Bayern Monachium – sześciu. Paradoksalnie, drugi pod tym względem nie jest mistrz Niemiec Bayer Leverkusen, a wicemistrz kraju VfB Stuttgart. Trzech piłkarzy ”Aptekarzy” powołanych zostało do ”Die Mannschaft”, w przypadku Stuttgartu jest to zaś czterech zawodników. Po dwóch przedstawicieli mają Hoffenheim, Lipsk, BVB, Real Madryt i Barcelona.

Pierwszy sprawdzian Niemców przed EURO 2024 miał miejsce 3 czerwca, kiedy to w Norymberdze zremisowali 0:0 z Ukrainą. Ostatni mecz przed mistrzostwami Europy kadra Nagelsmanna rozegra 7 czerwca. W Moenchengladbach ”Die Mannschaft” podejmą Grecję, a pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 20:45.

Równo tydzień później, w piątek 14 czerwca o godzinie 21 meczem ze Szkocją Niemcy zainaugurują 17. turniej o mistrzostwo Europy. 19 czerwca o godz. 18 w Stuttgarcie podopieczni Nagelsmanna zmierzą się z Węgrami. Zmagania grupowa zakończą oni 23 czerwca, kiedy to o godzinie 21 we Frankfurcie podejmą Szwajcarię.

