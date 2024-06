EURO 2024: Znamy kadrę Austrii na turniej

Austria będąca w „polskiej” grupie ma szansę zostać czarnym koniem turnieju. Drużyna Ralfa Rangnicka, który odmówił Bayernowi Monachium tak jak kilku jego kolegów po fachu, sprawiła jedną z niespodzianek eliminacji i bez problemów awansowała do turnieju. Bazująca na „redbullowym” intensywnym graniu drużyna może napsuć sporo krwi Francuzom czy Holendrom. Wiemy już kto zagra w Niemczech.

Austria: Znamy nazwiska

Ralf Rangnick w eliminacyjnej grupie F doprowadził do sensacyjnego dość obrotu sprawy. Co prawda Austriacy byli na dwóch poprzednich turniejach, ale styl w którym awansowali na niemiecki turniej budzi pełen podziw. W grupie z Belgią, Szwecją, Azerbejdżanem i Estonią – odstawili Skandynawów na prawie dwukrotność punktów (19 vs 10) i skończyli raptem oczko za zwycięzcą grupy, Belgią Domenico Tedesco. Belgia z czterech punktów w grupie, dwa straciła z Austriakami. To sporo, z uwagi na to, że Belgowie ostatnie kampanie przedturniejowe przechodzili z Roberto Martinezem suchą stopą.

Drugi świetny sezon w Ligue 1 nie wystarczył Muhammedowi Chamowi z Clermont do tego, aby pojechać na turniej – nie był on nawet uwzględniony w szerokiej kadrze. W dwa sezony zanotował on 15 bramek i 8 asyst w przeciętnym personalnie zespole – kończąca się kampania to spadek zespołu z centralnej Francji do Ligue 2. Taki piłkarz, choćby na końcówki meczów, przydałby się selekcjonerowi na turnieju – widocznie jednak nie pasuje mu do intensywnego futbolu jaki chce grać cały czas z obecną kadrą. Brakuje także leczącego się wciąż Davida Alaby.

Przed samym turniejem, kadrowicze Rangnicka zremisowali w sparingu z Serbami 2:2. Austriacy podejmą jeszcze Szwajcarów – 8.06 w St. Gallen. W grupie D, Austriacy zmierzą się najpierw 17 czerwca z wicemistrzami świata w Dusseldorfie. Cztery dni później, Rangnick i jego banda podejmą „Orły” Michała Probierza na Olympiastadion w Berlinie. 25 czerwca, także w Berlinie, zakończą fazę grupową spotkaniem z Holendrami.

Z listy wykreśleni zostali: Stefan Lainer (Borussia Monchengladbach), Tobias Lawal (LASK Linz) oraz Thierno Ballo (Wolfsberger)

Skład Austrii na Euro 2024

Bramkarze: Niklas Hedl (Rapid Wiedeń), Patrick Pentz (Brondby), Heinz Lindner (Royal Union Saint Gilloise),

Obrońcy: Kevin Danso (RC Lens), Stefan Posch (Bologna), Gernot Trauner (Feyenoord), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Maximilian Wober (Borussia Monchengladbach), Leopold Querfeld (Rapid Wiedeń), Philipp Mwene (FSV Mainz), Flavius Daniliuc (RB Salzburg)

Pomocnicy: Konrad Laimer (FC Bayern Monachium), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Nicolas Seiwald (RB Lipsk), Romano Schmid (Werder Brema), Marco Grull, Matthias Seidl (obaj Rapid Wiedeń), Alexander Prass (Sturm Graz), Florian Kainz (FC Koeln)

Napastnicy: Marko Arnautović (Inter Mediolan), Michael Gregoritsch (SC Freiburg), Christoph Baumgartner (RB Lipsk), Maximilian Entrup (Hartberg), Patrick Wimmer (VFL Wolfsburg), Andreas Weimann (West Bromwich Albion)

