Euro 2024: Serce włoskiej kadry zdąży na czas?

Na Euro 2024 sercem włoskiej kadry z pewnością będzie, tak jak i w klubie, pomocnik Interu Nicolo Barella. Jest on doskonale znany z tej roli, gdyż jego talent objawia się zarówno w grze do przodu, jak i do tyłu. Pod znakiem zapytania zdaje się być jego występ na niemieckim turnieju. Obóz włoski jest zaniepokojony.

🚨 🗣️Gabrielle Gravina: “Barella’s condition worries us a bit, and we’re waiting with great anxiety” 🇮🇹😬

🗣️Buffon: “Barella could do what Rino (Gattuso) did in 2006, everyone wanted to send him home but he stayed and we all know how that ended” 😏🏆

Hopefully Bare is fine 🙏 pic.twitter.com/hyTIsc2g3M

— Italy Focus 🇮🇹 (@theitalyfocus) June 7, 2024