EURO 2024: Znamy kadrę Szwajcarii na turniej

Szwajcaria nie bez problemów zakwalifikowała się do finałów mistrzostw Europy w Niemczech. Szwajcarzy byli rewelacją ostatniego EURO. Dopiero w ćwierćfinale musiała uznać wyższość Hiszpanów po uprzednim pokonaniu Francji. Teraz poznaliśmy ostateczną kadrę, która powalczy na EURO 2024.

Bez wielkich kontrowersji

W Grupie I eliminacji do EURO 2024 Szwajcaria rywalizowała z Izraelem, Rumunią, Kosowem, Białorusią i Andorą. Nie była to szczególnie mocna konkurencja, a jednak „Helweci” nie wzięli tej grupy szturmem. Selekcjoner Murat Yakin prowadzi kadrę Szwajcarii od 2021 roku. Co ciekawe, jeszcze w trakcie eliminacji posada Yakina zawisła na włosku. Chociaż awansował na EURO 2024, jego pozycja była bardzo kwestionowana, aż do losowania fazy grupowej turnieju. Szkoleniowiec wytypował kadrę bez wielkich sensacji, bardzo podobną do tej z mistrzostw świata w Katarze, choć nie obyło się bez zaskoczeń.

Zaskakujący może być fakt, że na liście powołanych nie znalazło się miejsce dla ani jednego zawodnika Young Boys – mistrza Szwajcarii. W kadrze znajdzie się natomiast Renato Steffen (FC Lugano) czy Ardon Jashari (FC Luzern). Na turniej do Niemiec nie pojadą znani z boisk Ligue 1 defensorzy Ulisses Garcia (Olympique Marsylia) czy Becir Omeragić (Montpellier). Nie załapał się również doświadczony prawy obrońca Kevin Mbabu (FC Augsburg).

Szwajcaria jest jedną z najmocniejszych reprezentacji jeśli chodzi o obsadę pozycji bramkarza. Gregor Kobel, Yann Sommer czy Yvon Mvogo to specjaliści w swoim fachu. Nie zabrakło również miejsca dla legend tej reprezentacji jak Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka czy Ricardo Rodriguez.

Skład Szwajcarii na EURO 2024:

Bramkarze: Yann Sommer (Inter Mediolan), Yvon Mvogo (FC Lorient), Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Obrońcy: Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Silvan Widmer (FSV Mainz), Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart)

Pomocnicy: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (FC Luzern), Denis Zakaria (AS Monaco), Michel Aebischer (Bologna), Fabian Rieder (Stade Rennais), Vincent Sierro (Toulouse FC)

Napastnicy: Breel Embolo (AS Monaco), Steven Zuber (AEK Ateny), Ruben Vargas (FC Augsburg), Renato Steffen (FC Lugano), Noah Okafor (AC Milan), Zeki Amdouni (Burnley), Dan Ndoye (Bologna), Kwadwo Duah (Łudogorec Razgrad)

fot. PressFocus

