EURO 2024: Słowenia ogłosiła ostateczną kadrę. Będzie debiut gwiazd na wielkim turnieju?

EURO 2024 już za kilka dni, a Słowenia właśnie ogłosiła swoją brygadę, którą wyśle do Niemiec w celu sprawienia niespodzianki. Zanosi się na debiut w wielkiej imprezie zarówno Jana Oblaka, jak i Josipa Ilicicia. Matjaz Kek zdecydował, że weźmie ich obu. To piękne ukoronowanie obu karier.

Słowenia ogłosiła ostateczną kadrę. Będzie debiut gwiazd na wielkim turnieju?

Powołanie dla Josipa Ilicicia oznacza, że 36-letni były gwiazdor Atalanty Bergamo po raz pierwszy wystąpi na wielkim turnieju. Warto tutaj dodać, że na dobrą sprawę miał tylko jedną okazję, aby tego doświadczyć, ale nie pojechał wtedy wraz z kadrą narodową – mowa oczywiście o MŚ 2010, gdzie Słowenia była w jednej grupie z Anglią, Stanami Zjednoczonymi oraz Algierią i do samego końca zmagań grupowych byli w walce o awans do fazy pucharowej. Podobnie sytuacja ma się z Janem Oblakiem, legendą Atletico Madryt.

Słowenia trafiła do grupy C, gdzie zmierzy się z Anglią, Serbią i Danią, sam awans „Rysiów” na ten turniej jest już sporą sensacją. Nie powołano Mihy Zajca z Fenerbahce, a także czwartego golkipera, Vidovseka. Pomocnik tureckiego giganta był w bardzo słabej formie – prawdopodobnie Matjaz Kek dostrzegł to także na czerwcowych treningach.

Kadra Słowenii na EURO 2024 Bramkarze:

Jan Oblak (Atletico), Vid Belec (APOEL), Igor Vekić (Velje), Obrońcy:

Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznań), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (PFC Soczi), Erik Janža (Górnik Zabrze), Žan Karničnik (NK Celje), Petar Stojanović (Sampdoria/Empoli), Pomocnicy:

Timi Max Elšnik (Olimpija Ljubljana), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković , Tomi Horvat (obaj Sturm Graz), Jasmin Kurtić (Sudtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Adrian Zeljković (Spartak Trnawa), Nino Žugelj (Bodo/Glimt), Napastnicy:

Žan Celar (Lugano), Josip Iličić (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (RB Lipsk), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Girondins Bordeaux), Luka Zahović (Pogoń Szczecin).

