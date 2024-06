Jamie Vardy przedłużył kontrakt z Leicester

Legenda Leicester City Jamie Vardy zostaje na kolejny rok w klubie z King Power Stadium. Mistrz Anglii z 2016 roku pomógł ”Lisom” wrócić do Premier League, a teraz chce pomóc im w osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Mimo 37 lat na karku Vardy był najlepszym strzelcem Leicester w poprzednim sezonie.

Vardy zostaje w Leicester

Umowa Jamiego Vardy’ego z Leicester wygasała wraz z końcem czerwca tego roku. Legenda ”Lisów” przedłużyła jednak kontrakt o kolejny rok. Choć Vardy ma już 37 lat, wiek nie stanął na przeszkodzie w byciu najlepszym strzelcem Leicester w minionym sezonie. W 37 meczach zdobył 20 bramek, co było jego najlepszym wynikiem od sezonu 2019/20, kiedy to w 40 meczach strzelił 23 gole. Wszystkie bramki Vardy zdobył wówczas w Premier League, co dało mu jedyną w karierze koronę króla strzelców angielskiej ekstraklasy.

Choć spadkowy dla Leicester sezon 2022/23 był dla Vardy’ego pierwszym od ośmiu lat, w którym nie przekroczył progu 10 zdobytych bramek, w Championship dołożył sporą cegłę do szybkiego powrotu ”Lisów” do Premier League. Pytanie jednak, czy wiekowy już napastnik będzie w stanie zaprezentować dawny blask w przyszłym sezonie. Vardy kolejny rok nie był już regularnie oddelegowywany do pierwszego składu, bowiem tylko 20 z 37 meczów zaczął w wyjściowej jedenastce, a zaledwie dwa mecze rozegrał w pełnym wymiarze czasowym.

A message from Jamie Vardy 💙 pic.twitter.com/VC0Ge2PThA — Leicester City (@LCFC) June 7, 2024

Z drugiej strony – Vardy w poprzednim sezonie zaliczył najwięcej minut spośród nominalnych ”dziewiątek” Leicester. Nie wiadomo jeszcze, kto przejmie schedę po Enzo Maresce, który odszedł do Chelsea, ale pod wodzą nowego trenera 37-latek może otrzymywać jeszcze więcej. Tym bardziej, że Leicester poinformowało o odejściu Kelechiego Iheanacho, którego wygasający wraz z końcem czerwca kontrakt nie został przedłużony.

Na zasadzie wolnego transferu z Leicester pożegnali się również Dennis Praet oraz Marc Albrighton. Odejście Albrightona powoduje, że Vardy jest obecnie jedynym piłkarzem w kadrze Leicester, który zdobył z tym klubem historyczne mistrzostwo Anglii w sezonie 2015/16. W erze Vardy’ego Leicester sięgnęło również w 2021 roku po Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Były to najważniejsze zdobywane przez Leicester trofea w XXI wieku.

Farewell, Marc Albrighton 💙 The #LCFC legend’s 10-year Foxes story comes to an end this summer. He departs as a Premier League, FA Cup, Community Shield and Championship winner 🏆 pic.twitter.com/V9FUjsygUX — Leicester City (@LCFC) June 7, 2024

Jamie Vardy rozegrał w barwach Leicester 464 mecze, co jest czwartym najlepszym wynikiem w historii klubu. Anglik może nawet wskoczyć na trzecie miejsce, bowiem do Kaspra Schmeichela traci tylko 15 meczów. Przeskoczyć Adama Blacka oraz Grahama Crossa Vardy’emu może być już ciężko, bowiem do tej dwójki traci kolejno 93 i 136 meczów.

W ciągu 12 lat Vardy strzelił dla Leicester 190 goli i zajmuje pod tym względem trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów tego klubu. Do wyżej uplasowanych w tym zestawieniu Arthura Rowley’a i Arthura Chandlera traci 75 i 83 bramek, więc raczej pozostanie na najniższym stopniu podium.

fot. Leicester City / YouTube

