EURO 2024: Michał Probierz ogłosił wybrańców, którzy pojadą na turniej w Niemczech

Reprezentacja Polski po meczu z Ukrainą na Stadionie Narodowym musiała dokonać wyboru w związku z finałowymi powołaniami na niemiecki turniej, który już za tydzień. W związku z tym, Michał Probierz musiał dokonać ostatecznych wyborów. Na nieszczęście selekcjonera, już na samym początku spotkania wypadł z meczu oraz i turnieju Arkadiusz Milik. Przez to, swój finalny kształt kadry musiał obciąć o dwa nazwiska.

Michał Probierz ogłosił wybrańców, którzy pojadą na turniej w Niemczech

Arkadiusz Milik, Paweł Bochniewicz i Jakub Kałuziński znaleźli się poza gronem szczęśliwców, którzy pojadą na turniej w Niemczech. Michał Probierz podjął decyzję o powołaniach chwilę po wygrany towarzysko meczu z Ukrainą (3:1), który odbył się w Warszawie. Przed wylotem do Niemiec, Polacy zagrają jeszcze towarzysko z Turcją – będzie to ostatni sparing przed turniejem ME.

POWOŁANIA NA EURO 2024 🇵🇱

Selekcjoner Michał Probierz ogłosił ostateczną kadrę na Mistrzostwa Europy 2024. pic.twitter.com/YS6RlAyfA4 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 7, 2024

Warto przypomnieć, że na zgrupowanie reprezentacji do Niemiec wybierze się wraz z piłkarzami Mateusz Kochalski ze Stali Mielec, jako czwarty bramkarz do treningów. Zastąpi on w tej roli Oliwiera Zycha (Puszcza Niepołomice/Aston Villa), który doznał urazu po meczu młodzieżówki z Macedonią Północną, a miał pierwotnie jechać.

Polska w grupie zmierzy się z Holandią, Francją oraz Austrią. Pierwszy mecz 15.06 w Hamburgu z kadra 'Oranje’. Podopieczni Ronalda Koemana mimo sporej nieskuteczności w pierwszej połowie pokonali kadrę Kanady prowadzoną przez Jessego Marscha aż 4:0.

Skład reprezentacji Polski na EURO 2024

Bramkarze: Marcin Bułka (OGC Nicea), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus), Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Empoli/Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Jakub Kiwior (Arsenal), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern/Union Berlin), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli),

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Michał Skóraś (Club Brugge), Kacper Urbański (Bologna), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor/ RC Lens), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Basaksehir), Karol Świderski (Hellas Werona/FC Charlotte).

