Rosyjski bramkarz z zakazem opuszczania kraju. Nie trafi do PSG?

Matwiej Safonow to 25-letni bramkarz rosyjskiego Krasnodaru. Jakiś czas temu informowaliśmy o zainteresowaniu sprowadzeniem zawodnika przez PSG. Paryżanie poszukują wzmocnienia bramki, po tym jak Keylor Navas ogłosił, że odejdzie z klubu. Wydawało się, że kontrowersyjny transfer dojdzie do skutku, ale pojawiły się problemy.

Transfer ten budzi spore kontrowersje. Rosyjski sport, w tym piłka nożna, znalazł się na marginesie po zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę. Reprezentacja Rosji i jej kluby zostały wykluczone z rozgrywek, co spowodowało ich marginalizację w świecie futbolu.

Większość klubów w Europie zrezygnowała z transakcji z udziałem rosyjskich zawodników. PSG idzie jednak pod prąd i rozważa zakup takiego gracza. Transferowi sprzeciwiają się również kibice paryskiego klubu. Oprócz kwestii wojennych zwracają uwagę na aspekt sportowy – po odejściu Navasa w klubie nadal będzie czterech bramkarzy, w tym Arnau Tenas, który jako rezerwowy sprawdził się bardzo dobrze.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on deal to sign Russian GK Matvey Safonov from Krasnodar!

PSG believe he’s a huge talent and talks are at the final stages on €20m package, add-ons included.

There are still final details to clarify and then seal the deal. pic.twitter.com/dXkT1SSqn8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024