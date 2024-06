Brighton w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach miało na koncie kilka zmian trenerskich. Grahama Pottera przechwyciła Chelsea, a wszystko to z powodu zwolnienia Thomasa Tuchela oraz klauzuli zawartej w umowie byłego trenera Ostersunds. Kilkanaście dni temu, pożegnano się z Roberto De Zerbim, który w ostatnim czasie często sugerował, że gdy może jego zespół grać na boisko to jest szczęśliwy, a bez tego ciężko mu się zmotywować do pracy. W Brighton znów idzie nowe.

Brighton celuje w niemiecką rewelację

Fabian Hurzeler to trenerska rewelacja znad Łaby. Właśnie zrobił awans do Bundesligi ze znanym kosmopolitycznym zespołem jakim jest St. Pauli. Ta mniej znana ekipa z Hamburga słynąca z bardzo wolnościowych poglądów klubowo-kibicowskich wraca do krajowej elity po raz pierwszy od 2011 roku. Zwróciło to uwagę szefów znanej z innowacji organizacji, która zasłynęła z werbowania ciekawych, ale i nieoczywistych nazwisk, które podpowiadają algorytmy.

🚨🔵 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Brighton in talks with German club St Pauli to hire Fabian Hürzeler as new manager, reports @David_Ornstein! He's 31-years-old, so would be the youngest permanent manager in Premier League history if deal fully goes through. ✨ pic.twitter.com/MkYljlcR0a — EuroFoot (@eurofootcom) June 8, 2024

Urodzony w Houston Hurzeler (spędził tam pierwsze dwa lata życia) to kolejny trener, który pracuje w Niemczech, a ma amerykańskie korzenie. Poprzednim był Pellegrino Matarazzo, który ma na swoim koncie prowadzenie VFB Stuttgart oraz TSG Hoffenheim.

Wraz z kilkoma innymi szkoleniowcami należy do tzw. nowej fali trenerów niemieckiej piłki. W zbliżonym wieku do szkoleniowca hamburskiej drużyny są choćby Ole Werner z Werderu, Julian Schuster z Freiburga czy Sebastian Hoeness ze Stuttgartu. Hurzeler urodził się w lutym 1993 i jako 31-latek może stać się wkrótce najmłodszym w historii Premier League pierwszym stałym trenerem klubu z elity.

St. Pauli wygrało 2. Bundesligę w sezonie 2023-24 i wróciło do niemieckiej elity po 13 latach. Piłkarzem niemieckiej drużyny jest Adam Dźwigała, który za kadencji Jerzego Brzęczka dostał nawet powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski.

Brighton w Premier League zanotowało 11. lokatę. Ich sezon był pełen urazów, co dało się długoterminowo odczuć z perspektywy układania składu. De Zerbi lączył ligę z Ligą Europy – na Starym Kontynencie dotarł do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie odpad z Romą swojego przyjaciela, Daniele De Rossiego.

