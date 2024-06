Cannavaro żegna się ze stanowiskiem!

Były piłkarz m. in. Realu Madryt i Interu Mediolan, po półtora miesiąca pracy pożegnał się ze stanowiskiem trenera Udinese. Władze klubu zdecydowały, że wygasający pod koniec czerwca kontrakt nie zostanie z nim przedłużony.

Cannavaro zawitał na ławce trenerskiej „Bianconerich” pod koniec kwietnia, a zadaniem powierzonym mu przez zarząd było utrzymanie się w Serie A. Dla kontekstu warto dodać, że wówczas klub znajdował się w strefie spadkowej, więc legenda włoskiego futbolu miała przed sobą bardzo ciężkie zadanie. Fabio jednak zrealizował powierzone mu zadanie, utrzymując Udinese we włoskiej ekstraklasie, po drodze wygrywając dwa mecze, remisując trzy (m. in. z Napoli) i przegrywając zaledwie jeden, czyli swój debiut na ławce trenerskiej klubu ze Stadio Fruli z AS Romą. Walka o ocalenie ligowego bytu trwała jednak do ostatnich minut sezonu, bowiem wygrana 1:0 z Frosinone zepchnęła tę drużynę na miejsce spadkowe. Ewentualny remis zepchnąłby „Bianconerich” do strefy spadkowej, który kosztowałby „Bianconerich” występami w Serie B w następnym sezonie.

🚨🇮🇹 After signing for Udinese in April and helping them avoid relegation, Fabio Cannavaro has been informed by the club about decision to part ways.

Cannavaro, ready for new chapter after good job at Udinese. pic.twitter.com/4RB2VzpfVG

