Serie B: Wielki powrót po 76 latach – to 'sąsiedzi’ Buffona

Rozgrywki Serie B zakończyły się tydzień temu, ale dopiero teraz poznaliśmy pełny skład uczestników kolejnego sezonu drugiego poziomu we we Włoszech. Ostatnim zespołem, który zapewnił sobie udział w rozgrywkach drugiej ligi włoskiej jest Carrarese. To ogromny sukces piłkarzy z Toskanii – to ich powrót na drugi poziom po 76 latach. W decydującym meczu pokonali oni Vicenzę 1:0 po bramce byłego piłkarza Monzy Silvio Berlusconiego – Mattii Finotto.

Wielki powrót po 76 latach – to 'sąsiedzi’ Buffona

Carrara to 60-tysięczna miejscowość, w której urodziło się wielu sportowców. Cristiano Zanetti, Federico Bernardeschi, tenisista Lorenzo Musetti. Na tej liście znajduje się także (według wielu) najlepszy bramkarz w historii piłki nożnej, Gianluigi Buffon. To prawdopodobnie najbardziej znany kibic Carrarese – ba, był nawet w grupie ultras. Na meczu był obecny Nicolo Zaniolo. Dlaczego nie było słynnego bramkarza? Przyznał on, że jest przesądny i nie chodzi na stadiony drużyn, którym kibicuje.

Był to swego rodzaju korespondencyjny pojedynek na linii Buffon – Roberto Baggio, bo Vicenza to klub, z którego 'Il Divin Codino’ wypłynął na szerokie wody włoskiej piłki. Przed pierwszym meczem barażowym, obaj panowie spotkali się na zgrupowaniu włoskiej kadry przed EURO 2024. Finałowy dwumecz baraży rozstrzygnął jeden gol – Mattii Finotto w szóstej minucie rewanżu.

W 2012 roku, kiedy grał jeszcze w Juventusie, Buffon kupił akcje Carrarese, ale po trzech latach zdecydował się odejść:

Chciałem poczekać do końca sezonu, aby podsumować te doświadczenia. Opuszczam Carrarese. To był gest miłości, wobec którego środowisko nie odwdzięczyło się.

Wcześniej był nawet udziałowcem klubu. Dla Buffona kibicowsko to znakomity sezon. Jego Juventus wrócił do Ligi Mistrzów i wywalczył Coppa Italia. Z kolei Parma, z której wypłynął w świat – wróciła na poziom Serie A. Na koniec sezonu, swoją cegiełkę dołożyło lokalne Carrarese wracając do Serie B.

Carrarese wraca do Serie B

Znane z marmuru miasto gościło Serie B jedynie w latach 1946-1948. W przyszłym sezonie podejmą u siebie takie potęgi włoskiej piłki jak Sampdoria, Palermo czy Bari. Do tego, dochodzą trzej uznani spadkowicze z Serie A czyli Frosinone, Sassuolo oraz Salernitana. Będzie to wielki, ale i ciekawy test dla toskańczyków.

Carrarese zajęło w grupie B Serie C trzecie miejsce . Aby awansować do Serie B, musieli oni zagrać aż osiem meczów barażowych (zachowali w nich cztery czyste konta). Tak wyglądają właśnie bardzo skomplikowane baraże play-offy Serie C – brało w nich udział łącznie aż 28 drużyn. Po drodze wyeliminowali poza Vicenzą: Benevento, Juventus U23 oraz Perugię.

