Zapowiedź meczu Polska – Turcja: Czas na ostatni sprawdzian przed EURO

Już dziś wieczorem Polska meczem z Turcją pożegna się z własną publicznością przed wylotem do Hannoweru na mistrzostwa Europy. Choć tylko z 14 obecnie istniejącymi państwami Polacy mierzyli się częściej, od ostatniego meczu z Turcją minęło ponad 30 lat. Oto pigułka wiedzy przed starciem z ”Gwiazdami Półksiężyca”.

Polska – Turcja: forma obu drużyn

Michał Probierz ma za sobą siedem meczów w roli selekcjonera reprezentacji Polski i jak dotąd nie odniósł żadnej porażki. Żaden inny szkoleniowiec nie miał takiego startu w drużynie ”Biało-Czerwonych”. Polska pod jego wodzą wygrała cztery mecze, a trzy zremisowała (0:0 z Walią po 120 minutach, wygrana w serii rzutów karnych).

Turcja zaś nie wygrała żadnego z czterech ostatnich meczów, co jest ex aequo z Rumunią najgorszą formą wśród uczestników EURO 2024. Po drodze podopieczni Vincenzo Montelli zostali rozbici przez naszego grupowego rywala – Austrię 1:6, co jest ich najwyższą porażką od września 2021 roku (również 1:6, ale z Holandią).

Towarzyski mecz z Ukrainą Polacy okupili dwiema poważnymi kontuzjami. Już w drugiej minucie Arkadiusz Milik doznał urazu, który wykluczył go z udziału w EURO 2024. Na konferencji przed meczem z Turcją Probierz powiedział, że Milik wypada z gry na okres od czterech do sześciu tygodni. W drugiej połowie urazu stawu skokowego doznał Taras Romanczuk i choć nie będzie do dyspozycji w pierwszym grupowym z Holandią, znalazł się w 26-osobowej kadrze na turniej.

Problem ze stawem skokowym ma również Kacper Urbański, który przeciwko Ukrainie zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji Polski. Z urazami mięśniowymi zmaga się zaś aż pięciu zawodników – Sebastian Walukiewicz, Nicola Zalewski, Michał Skóraś, Bartosz Salamon i Jakub Kiwior. Sztab medyczny ma więc ręce pełne roboty, by zdążyć przed meczem z Holandią, który już za sześć dni.

Polscy piłkarze w Turcji

Trzech z 26 powołanych na EURO zawodników w poprzednim sezonie występowało na tureckich boiskach. Więcej reprezentantów biega tylko po stadionach Serie A – dziewięciu. Cała trójka nad cieśninę Bosfor przeniosła się latem 2023 roku. Sebastian Szymański za niemal 10 mln euro trafił z Dynama Moskwa do Fenerbahce. Do Stambułu przeniósł się również Krzysztof Piątek, który do Basaksehiru trafił na zasadzie wolnego transferu. Z kolei Adam Buksa trafił na roczne wypożyczenie z Lens do Antalyasporu.

Tam występował z Jakubem Kałuzińskim, który awaryjnie został dowołany przez Michała Probierza. Kiedy jednak okazało się, że uraz Bartosza Slisza nie wykluczy go z udziału w EURO, Kałuziński nie znalazł się w ostatecznej kadrze na turniej. Sam zawodnik jednak zdawał sobie sprawę, że będzie mu ciężko wywalczyć miejsce w 26-osobowym gronie, co przyznał na antenie Kanału Sportowego.

Jakub Kałuziński o odrzuceniu z ostatecznej kadry na Euro 🗣️ „Spodziewałem się tego. Nie ma co ukrywać, że byłem dowołany i miałem tego świadomość”. pic.twitter.com/3OqKYb2i83 — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) June 9, 2024

Szymański, Buksa i Piątek zaliczyli łącznie udział przy 58 bramkach swoich zespołów. W tureckiej ekstraklasie Szymański zdobył 10 bramek i dołożył 12 asyst, co było trzecim najlepszym wynikiem w klasyfikacji kanadyjskiej Fenerbahce. Większy udział przy bramkach ”Żółtych Kanarków” w Super Lig mieli tylko Edin Dzeko i Dusan Tadić – po 24. Licząc jeszcze europejskie puchary, wychowanek Legii Warszawa w premierowym sezonie w nowych barwach strzelił 13 goli i zaliczył 19 asyst.

Choć Fenerbahce z Szymańskim w składzie zdobyło w lidze aż 99 punktów, starczyło to jedynie do wicemistrzostwa. Na czwartym miejscu, ze stratą aż 38 punktów do drugiego Fenerbahce, rozgrywki ligowe zakończył Basaksehir Krzysztofa Piątka. Ten zaś został najlepszym strzelcem swojego zespołu, zdobywając 17 bramek w 34 ligowych meczach. Był to dla Piątka najlepszy liczbowo sezon od rozgrywek 2018/19, kiedy to w barwach Genoi i Milanu strzelił łącznie 30 goli w 42 meczach. Aż pięć razy był wybierany piłkarzem miesiąca w Basaksehirze, a wreszcie zdobył statuetkę dla najlepszego piłkarza sezonu w tym klubie.

Jedno trafienie mniej, ale również miano najlepszego strzelca swojego zespołu dzierżył Adam Buksa. 27-latek strzelił 16 goli w 33 meczach i w klasyfikacji strzelców uplasował się na szóstym miejscu – tuż za plecami Piątka. Dla Buksy był to liczbowo drugi najlepszy sezon za granicą. Więcej bramek zdobył jedynie w 2021 roku w barwach New England Revolutions, kiedy to zdobył 17 bramek w 32 meczach MLS.

Wykluczając nieistniejące już kraje jak Jugosławia, Czechosłowacja i NRD, tylko z 14 państwami mierzyliśmy się częściej niż z Turcją. Z ”Gwiazdami Półksiężyca” rozegraliśmy 17 meczów, jednak po raz ostatni w 1993 roku. W eliminacjach do mistrzostw świata 1994 ulegliśmy w Stambule 1:2, choć już w 12. minucie Wojciech Kowalczyk wyprowadził nas na prowadzenie. Była to jedna z trzech porażek przeciwko Turcji. Poprzednie miały miejsce w 1971 i 1951 roku, i oba te spotkania zakończyły się wynikami 1:0 dla naszych rywali.

Także trzykrotnie z Turcją remisowaliśmy, a wygraliśmy aż 11 razy. Wszystkie remisy miały miejsce w ramach meczów towarzyskich. W 1956 i 1985 roku padały remisy 1:1, a w 1965 roku mecz rozgrywany w Poznaniu zakończył się wynikiem 0:0. Spośród 11 zwycięstw nad Turcją, aż siedem miało miejsce przed własną publicznością. Średnio strzelaliśmy Turkom trzy gole na mecz, a rekordowa wygrana miała miejsce w 1968 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 8:0.

Polska – Turcja: przewidywane składy

Polska (3-5-2): Wojciech Szczęsny – Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek – Nicola Zalewski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski – Robert Lewandowski, Karol Świderski

Turcja (4-2-3-1): Altay Bayindir – Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Mert Muldur – Hakan Calhanoglu, Kaan Ayhan – Arda Guler – Yusuf Yazici, Kerem Akturkoglu – Cenk Tosun

fot. PressFocus

