Precedens w walce z rasizmem: kara więzienia dla rasistów z Mestalla

Jak informuje „Relevo” sąd skazał trzech kibiców, którzy wykrzykiwali rasistowskie obelgi wobec Viniciusa Juniora. Trafią oni na osiem miesięcy do więzienia, ponadto otrzymali zakazy stadionowe oraz zostali obciążeni kosztami procesu.

Do sytuacji, której dotyczyła sprawa doszło w maju 2023 roku. Podczas spotkania Realu Madryt z Valencią na Estadio Mestalla zawodnik drużyny „Królewskich” Vinicius Junior doświadczał regularnie rasistowskich obleg o czym informował sędziego tego meczu. Mecz został przerwany a Brazylijczyk wskazał jednego z kibiców. Śledztwo przeprowadzone po meczu wskazało kolejnych dwóch mężczyzn.

Po ponad roku od tego wydarzenia sąd wydał wyrok skazujący trzech mężczyzn na osiem miesięcy więzienia oraz dwuletni zakaz stadionowy. Oskarżeni przeprosili w liście Viniciusa Juniora za swoje zachowanie. Kara mogła być jeszcze dotkliwsza, jednak skrucha, którą wyrazili oskarżeni skróciła ich wyrok o 1/3. Podczas rozprawy oskarżeni przeczytali list z przeprosinami w kierunku Viniciusa Juniora za swoje zachowanie. Adwokaci trzech oskarżonych mężczyzn wniosła o zawieszenie kary pozbawienia wolności jednak sąd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

🚨🚨| BREAKING: Three people have been sentenced to eight months in prison and given a 2-year stadium ban for racially abusing Vinícius Júnior during Real Madrid’s game at Valencia in May 2023.

It’s the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 time a conviction has been made for racist abuse at a football… pic.twitter.com/hsaCInkMHh

— CentreGoals. (@centregoals) June 10, 2024