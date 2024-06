RC Lens z racji odejścia Francka Haise’a traci serce całego projektu. „Góra” postanowiła zweryfikować swoje plany na przyszłość i zacisnąć pasa. Bardzo cenionego w klubie Francuza, który podał się do dymisji zastąpi Will Still.

Lens ma nowego trenera

Will Still w ostatnich kilkunastu miesiącach niespodziewanie robił furorę w Stade de Reims. Podczas „majówki” jednak belgijsko-angielski szkoleniowiec został zwolniony z klubu. Stało się to dość nagle i niespodziewanie.

🟡🔴 Will Still has signed in as new RC Lens manager on three year deal, valid until June 2027. pic.twitter.com/JJU3iyPRr8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024

Klub z miasta, w którym miał miejsce chrzest Francji, mimo dość młodego szkoleniowca za sterami, ustabilizował się w ligowej hierarchii. Wychowany w Belgii angielski szkoleniowiec zasłynął z passy prawie 20 spotkań bez porażki oraz internetowej „pasty” w anglojęzycznej części mediów społecznościowych z uwagi na brak odpowiedniej licencji trenerskiej i ponoszenie przez jego klub kary z tego tytułu. Chodziło o 25 tysięcy euro za mecz.

Will Still od dziecka jest kibicem West Hamu. W styczniowym okienku transferowym łączono go z pracą w klubie Championship – Sunderlandem. Wśród plotek, Still, przy okazji znany z zamiłowania do Football Managera, miał choćby objąć właśnie ten zespół.

Still, trenerska gwiazda młodego pokolenia, poprowadził Reims w 65 spotkaniach, zanotował średnią punktową 1.46 punktu na mecz. Zespół pod jego wodzą skończył na 11. miejscu w Ligue 1 w zeszłym roku. Szkoleniowiec pozostawia zespół na takiej samej pozycji ligowej. W bieżącej kampanii w pewnym momencie podopieczni „Anglo-Belga” byli nawet na 5. lokacie i walczyli o europejskie puchary. 2024 rok nie jest już jednak tak udany, bo to zaledwie trzy zwycięstwa Reims na aż 14 spotkań. Zespół stopniowo osuwał się w tabeli, ale spadek jest w tym przypadku wykluczony.

Wcześniej Will Still w ośmiu spotkaniach prowadził Lierse SK, a w 15 – Beerschot VA – była to odpowiednio druga liga oraz ekstraklasa belgijska. Reims było pierwszym miejscem pracy potomka Anglików poza Belgią, także jeśli weźmiemy pod uwagę jego karierę zawodniczą. Z pewnością jest to ciekawy i bardzo młody trener, na którego kluby w Anglii zwrócą uwagę.

Franck Haise prowadził Lens od lutego 2020 roku przez kolejne cztery i pół roku. W roli trenera drużyny z północy wystąpił 167 razy. Wcześniej, przez trzy lata pracował w klubie, odpowiadał za drużynę rezerw, którą prowadził w 80 meczach. Ma on za sobą także trzy lata pracy jako asystent w Lorient czy sześć lat w drużynie Stade Rennais U19.

Lens zajęło w minionym sezonie siódme miejsce w Ligue 1. Odpadli przy okazji w 1/16 finału Ligi Europy, po tym jak w fazie grupowej Ligi Mistrzów zajęli trzecie miejsce – grupa: Arsenal, PSV, Lens, Sevilla.

