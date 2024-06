Kolega Endricka trafi do Premier League

Kolega Endricka z linii ataku Palmeiras – Luis Guilherme również przeniesie się do ligi TOP 5. W jego przypadku będzie to Premier League, a dokładnie West Ham. 18-latek wylądował już w Londynie, gdzie przejdzie wkrótce przejdzie testy medyczne.

Luis Guilherme jest wychowankiem Palmeiras, do akademii którego trafił w 2017 roku w wieku 11 lat. W czerwcu 2022 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem z Sao Paulo, a w marcu 2023 roku zadebiutował w pierwszym zespole Palmeiras. Do tej pory rozegrał on 45 meczów dla pierwszej drużyny, ale tylko po razie wpisał się na listę strzelców oraz zanotował asystę.

Choć tylko dziesięć występów zaczynał od pierwszej minuty, a średnio na boisku spędzał zaledwie pół godziny, już teraz znalazł się w centrum zainteresowania klubu z Premier League. West Ham United wyłoży za Brazylijczyka ok. 23 mln euro oraz siedem milionów w bonusach. Palmeiras zagwarantowało sobie także 20% kwoty od transferu do innego klubu.

Guilherme przyleciał do Londynu 8 czerwca, a następnie przeszedł testy medyczne. Dopinane są wszelkie formalności, a Brazylijczyk ma podpisać pięcioletnią umowę. 18-latek najczęściej występował na prawym skrzydle, ale był także ustawiany po drugiej stronie. Zdarzały się także mecze, gdzie Guilherme był przesuwany na pozycję ”dziesiątki”, a więc grał za plecami Endricka – rekordowego transferu w historii Palmeiras. O dwa lata starszy Endrick od nowego sezonu zasili szeregi Realu Madryt.

Guilherme będzie siódmym w historii Brazylijczykiem, który zagra dla West Hamu. W przeszłości barwy ”Młotów” reprezentowali Bernardo Sosa, Ilan, Wellington Paulista, Nene, Felipe Anderson, a od sierpnia 2022 roku zawodnikiem tego klubu jest Lucas Paqueta. To właśnie on ma na koncie najwięcej występów dla West Hamu wśród Brazylijczyków – 84. Także to Paqueta jest najskuteczniejszym Brazylijczykiem, który grał dla ”Młotów”, bowiem strzelił on jak dotąd 13 goli dla tego klubu.

