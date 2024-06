W kadrze Interu jest obecnie dwójka napastników, których klub chce się pozbyć, ale sprzedaż jakiegokolwiek z nich będzie sporym wyzwaniem. Obydwaj z nich ma umowę ważną jeszcze przez rok i nie zamierzają się ruszać z Mediolanu. Dosłownie takie słowa wypowiedział Marko Arnautović, ale dziś skupimy się na Joaquinie Correi. Sprzedaż Argentyńczyka to największe wyzwanie jakie ma Inter w letnim oknie transferowym. Jose Mourinho przyjdzie z odsieczą?

Niewypał Interu trafi do Mourinho?

Jak podaje włoski portal ’Cronache di Spogliatoio” chętnym na usługi Argentyńczyka miałby być Jose Mourinho. 'The Special One” rzekomo widziałby u siebie 29-latka, który jest wychowankiem Estudiantes La Plata. Piłkarz według Włochów ma porozumienie z wicemistrzem Turcji.

Appena rientrato dal prestito al Marsiglia, Joaquín #Correa è vicino a salutare l'Inter. Su di lui c'è il #Fenerbahçe di #Mourinho, con cui l'attaccante è già d'accordo, ma che non ha ancora trovato un'intesa con l'Inter sulle cifre del trasferimento. Il club turco per il momento… pic.twitter.com/g3ueCpk9Ui — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) June 10, 2024

Fenerbahce jest w stanie zapłacić pięć milionów euro plus dwa w bonusach – żądanie Interu to 10 milionów w europejskiej walucie. Na okazję czai się też aktualny mistrz Turcji, Galatasaray. Nie można wykluczyć, że wiąże się to z potencjalną sprzedażą króla strzelców tureckiej Superlig, Mauro Icardiego. Jak to bywa już regularnie w jego przypadku, łączony jest co jakiś czas z powrotem do Włoch. Były kapitan Interu ma w Mediolanie mieszkanie, a w dodatku do Serie A awansowało Como – miejscowość położona względnie blisko stolicy Lombardii.

W barwach Interu, Correa rozegrał 77 spotkań i strzelił 10 goli. Inter w ostatnim sezonie został mistrzem Włoch po raz dwudziesty. Olympique Marsylia z 'Tucu’ w składzie dotarło do półfinału Ligi Europy, przegrywając tam z przyszłym triumfatorem rozgrywek, Atalantą Bergamo. Klub ze Stade Velodrome nie zakwalifikował się do europejskich pucharów – do siódmego Lens stracili jedynie oczko. 'Tucu’ Correa rozegrał w Marsyli 19 spotkań, nie zanotował ani gola, ani asysty.

Fot. PressFocus

