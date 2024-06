Lech Poznań: Nowy trener zaprezentowany

Ostatni czas w Lechu Poznań zdecydowanie należy do burzliwych. Słaby sezon, nowy trener, niespełnione oczekiwania kibiców. W drużynie ze stolicy Wielkopolski nastąpiło jednak nowe otwarcie – pierwszą konferencję prasową za sobą ma już bowiem Niels Frederiksen, który został nowym szkoleniowcem „Kolejorza”. Oto zbiór najważniejszych myśli, które padły z ust duńskiego szkoleniowca.

Co z Velde i Marchwińskim?

Zarówno Duńczykowi, jak i młodemu Polakowi po przyszłym sezonie kończą się kontrakty. Tak więc jeśli „Kolejorz” chce zarobić na swoich najlepszych zawodnikach najpewniej pożegnać się z nimi będzie musiał już w najbliższym czasie. Na ten temat stanu kadry wypowiedział się również Niels Frederiksen.

Nie wiemy, co się wydarzy z zawodnikami odchodzącymi. Mogą odejść Marchwiński i Velde. Strzelili 18 bramek w sezonie, co daje nam 38%. Osobiście chciałbym ich zostawić, ale wiem, jak sytuacja wygląda. Musimy odpowiednio ich zastąpić. Ważna jest rywalizacja na pozycjach, aby poziom gry zawodników się podniósł.

Będą transfery

Cała futbolowa część Wielkopolski wraz z każdym okienkiem żyje sprowadzaniem nowych zawodników do miejscowego Lecha. Niels Frederiksen jasno dał do zrozumienia, na jakie pozycje poszukuje zawodników. Zaskoczenia raczej nie ma – Duńczyk obiecał, że powalczy między innymi o transfer lewego obrońcy, a w ostatnich miesiącach właśnie ta strona defensywy była piętą achillesową „Kolejorza”.

Nie jest tajemnicą, że szukamy skrzydłowych, napastnika oraz lewego obrońcy. Dużo zależy od sprzedaży. Ważne jest też wprowadzenie wypożyczonych zawodników, takich jak Maksymilian Pingot, Jakub Antczak, Filip Wilak i Antoni Kozubal. Niewątpliwie musimy jednak przeprowadzić transfery.

Co ze sztabem Lecha?

Dość gorącą sprawą jest także kwestia sztabu szkoleniowego, który będzie towarzyszył Frederiksenowi. Tutaj jednak nie przychodzimy z dobrymi wiadomościami dla sympatyków Lecha – w tej kwestii nie usłyszeliśmy bowiem niczego nowego.

Jeszcze dziś nie poznamy nowych nazwisk w sztabie szkoleniowym. Nie wszystko zostało jeszcze dopięte i pracujemy nad tym razem z Piotrem Rutkowskim i Tomaszem Rząsą. Chodzi o to, aby znaleźć osobę kompetentną. Spędziłem kilka dni z obecnym sztabem, wszyscy zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie. Dotyczy to zarówno sztabu szkoleniowego, jak i medycznego, a także trenerów od przygotowania fizycznego.

Szerokie horyzonty Frederiksena

W trakcie konferencji prasowej nie zabrakło także „luźniejszych” tematów. Duński szkoleniowiec poruszył kwestię podróżowania oraz tego, co w wolnym czasie robił przez ostatnie 1,5 roku, gdy nie prowadził żadnej drużyny.

Większość z was wie, że przez ostatnie 1,5 roku nie pracowałem jako trener i miałem trochę związane ręce. Przez 8 miesięcy byłem związany kontraktem, wtedy podróżowałem i szukałem inspiracji. Byłem w RPA u mojego kolegi związanego z wielkim klubem piłkarskim. Byłem w jednym z parków narodowych zobaczyć piękną naturę. Byłem zaskoczony Zanzibarem i byłem zaskoczony tym, jakie piękne rzeczy ma nasza planeta. W ostatnich miesiącach podróżowałem służbowo. Byłem w Brentford u Thomasa Franka. Pracowaliśmy kiedyś razem, zatrudniałem go i jestem dumny z tego, że zaszedł tak daleko. Teraz po 1,5-rocznym odpoczynku jestem gotowy do rozpoczęcia pracy.

