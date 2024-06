EURO 2024: Kolejny pomocnik Holendrów wypada z turnieju

EURO 2024 rozpoczyna się już w tym tygodniu, a w ostatnich kilkunastu godzinach z obozu Holendrów dochodzą coraz gorsze wieści. Późnym wieczorem ogłoszono, że na turnieju w Niemczech zabraknie Frenkiego de Jonga. W okolicach południa, wykluczono udział z mistrzostw Europy gwiazdy Atalanty i zwycięzcy Ligi Europy, Teuna Koopmeinersa. Dowołano w ich miejsce Iana Maatsena, którego początkowo odrzucono w selekcji.

Kolejny pomocnik Holendrów wypada z turnieju

Teun Koopmeiners przyjechał na zgrupowanie Holendrów wraz z Tijjanim Reijndersem. Piłkarze włoskich klubów nie byli jednak jeszcze obecni na zgrupowaniu przy okazji meczu z Kanadą – przybyli bowiem na obóz kadry Ronalda Koemana przed meczem z Islandią.

Teun Koopmeiners desygnowany był do pierwszej jedenastki na mecz z Islandią. Doznał jednak kontuzji na rozgrzewce. Zastąpił go Joey Veerman z PSV Eindhoven. 'Oranje’ mimo absencji pomocnika pewnie wygrali 4:0 i mogą jechać na turniej do swoich sąsiadów z podniesionymi głowami. Wcześniej pokonali Kanadę Jessego Marscha także stosunkiem 4:0.

Euro 2024 – zmienne nastroje Holendrów

Nie jest to pierwszy uraz holenderskiego pomocnika przed turniejem. W kwietniu z gry wypadł Mats Wieffer, a chwilę przed Koopmeinersem – najlepiej opłacany piłkarz FC Barcelony, Frenkie de Jong. Cała nadzieja więc spada na jedno z objawień tego sezonu w Europie, Tijjaniego Reijndersa z Milanu oraz ww. Veermana, który zaliczył prawie 20 asyst w Eredivisie.

Teun Koopmeiners w minionym sezonie zajął czwarte miejsce w Serie A z Atalantą, wygrał Ligę Europy i dotarł do finału Coppa Italia, gdzie jego klub minimalnie przegrał z Juventusem 0:1. Jest on jednym z najlepszych piłkarzy Serie A i kwestią czasu powinien być jego transfer do Premier League. Sezon 2023/24 w piłce klubowej zamyka on z bilansem 51 meczów, 15 bramek oraz siedmiu asyst.

