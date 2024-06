Euro 2024: Duże osłabienie Polaków

Polacy rozpoczynają EURO 2024 starciem z Holandią, która w ostatnich godzinach poturbowała się w linii pomocy. Frenkie de Jong oraz Teun Koopmeiners nie zagrają na wielkim turnieju. Nie tak źle jest w przypadku 'Biało-Czerwonych’, aczkolwiek powody do obaw są. Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu turnieju, a Karol Świderski walczy z czasem.

Duże osłabienie Polaków

W meczu z Turcją, najpierw Karol Świderski po bramce, a także po kilkunastu minutach Robert Lewandowski opuścili murawę PGE Narodowego. W środę okazuje się także, że w ostatnim towarzyskim sprawdzianie kadry Michała Probierza ucierpiał także Paweł Dawidowicz.

Raport medyczny po meczu z Turcją: W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski rozegrała towarzyski mecz z Turcją. Przedstawiamy raport medyczny lekarza kadry narodowej Jacka Jaroszewskiego, dotyczący zawodników, którzy doznali urazów w tym spotkaniu. – Dzisiaj w Enel–Med… pic.twitter.com/juwldKkHb7 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 11, 2024

„U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii” – informuje Jacek Jaroszewski.

„Dzisiaj w Enel–Med Szpital Centrum przeprowadziliśmy badania (…) zawodników, którzy ucierpieli w meczu z Turcją. Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. W przypadku Karola Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni” – dodał lekarz reprezentacji Polski.

Na samym początku spotkania z Ukrainą, kontuzji kolana eliminującej z turnieju doznał Arkadiusz Milik. Piłkarz Juventusu przeszedł już zabieg artroskopii kolana.

EURO 2024 – kontuzje psują dobre nastroje Polaków

Wszystkie te dolegliwości zdrowotne z aktualnego zgrupowania polskiej kadry psują bardzo pozytywny odbiór czerwcowych meczów sparingowych. Podopieczni Michała Probierza pokonali Ukrainę 3:1 oraz Turcję 2:1. Oznacza to, że Michał Probierz wciąż nie poniósł porażki jako selekcjoner kadry narodowej.

Wzorowo zaprezentował się debiutant – Kacper Urbański. Udowodnił on swoją jakość, którą wcześnie dostrzegł Thiago Motta w Bologni. W swoich dwóch meczach zaprezentował się jeszcze lepiej niż w klubie. Widać w nim ogromne umiejętności i brak jakiejkolwiek presji, wszystko co robi na boisku wzbudza ogromny podziw. O takich debiutantach mówi się, że 'weszli z buta’.

Polska w grupie D zagra z Holandią, Austrią oraz Francją. Pierwsze spotkanie – 16 czerwca w Hamburgu z Holendrami.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024:

Wspominamy również słynne mecze mistrzostw Europy: