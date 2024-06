Oficjalnie: Monza z nowym trenerem. To mistrz świata

Monza zakończyła swój drugi sezon w historii klubu w Serie A i może być z niego względnie zadowolona. Co prawda pod koniec sezonu utraciła 11. lokatę na rzecz Genoi, ale po raz kolejny spokojnie utrzymała się w lidze bez żadnego problemu. Jej wyniki nie przeszły echem w lidze, gdyż podebrano jej trenera, Raffaele Palladino. Znamy już jednak jego zastępcę – jest nim doskonale znany sympatykom futbolu legendarny obrońca i mistrz świata, Alessandro Nesta.

Monza z nowym trenerem. To mistrz świata

Alessandro Nesta to wychowanek Lazio i legenda Milanu. Dla „Rossonerich” rozegrał w karierze przeszło 350 spotkań. Z Lazio odszedł tylko dlatego, że klub przeżywał ogromne perturbacje finansowe z powodu polityki prezydenta Sergio Cragnottiego i potrzebował zastrzyku gotówki.

Oficjalnie: Alessandro Nesta nowym trenerem AC Monzy! ⚪️🔴 pic.twitter.com/jPAF5bpKqk — AC Monza Polska (@ACMonzaPolska) June 12, 2024

Perugia Nesty dotarła do strefy baraży do Serie A, ale przegrała z Hellasem 1:4 w samych barażach w pierwszym spotkaniu. W beniaminku drugiej ligi i derbowym rywalu słynnej Parmy zrobił także całkiem dobre wrażenie. Reggiana bowiem zajęła 11. miejsce i straciła na koniec sezonu tylko cztery punkty do barażów o awans do Serie A. Teraz przyszedł czas na pierwszą pracę na poziomie włoskiej elity. Status debiutanta na najwyższym poziomie podkreślił też nowy-stary szef Nesty, Adriano Galliani:

Niektórzy mówią, że nigdy nie był trenerem w Serie A. Przypomnę im, że pan Arrigo Sacchi nigdy nie był trenerem Serie A tak samo, jak Raffaele Palladino. Miejmy nadzieję, że Nesta będzie miał tyle samo szczęścia, co jego poprzednicy

Alessandro Nesta podpisał z Monzą roczną umowę, która przedłuży się przy spełnieniu określonych warunków. Nowego szkoleniowca ogłoszono dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Silvio Berlusconiego, architeksta awansu Monzy do Serie A.

