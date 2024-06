Gennaro Gattuso na boiskach piłkarskich znany był ze swojej nieustępliwości. Jako trener, także znany jest z tej cechy, co nie wszystkim się podobało. Po kilkunastu tygodniach rozbratu z 'trenerką’, znalazł on ponownie zatrudnienie. Szokować może kierunek – nie jest to nawet jakakolwiek z lig z umownego top5. Mowa bowiem o lidze… chorwackiej i Hajduku Split.

Gennaro Gattuso znalazł pracę… u byłego podopiecznego

Gennaro Gattuso po zakończeniu kariery piłkarskiej jak wielu ze swoich kolegów z boiska poszedł w trenerkę. Radzi sobie nieźle, aczkolwiek ciężko u niego o stabilizację.

🚨🇭🇷 Gennaro Gattuso has signed in as new Hajduk Split manager, agreement sealed today. Contract valid until June 2026. pic.twitter.com/2ggETrGNoK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024

W Milanie był o krok od awansu po kilku latach do Ligi Mistrzów – to właśnie wtedy, gdy główną strzelbą „Rossonerich” był Krzysztof Piątek – zabrakło raptem punktu. Następnie były piłkarz Milanu, Rangers czy Salernitany wstąpił do SSC Napoli. Tam wygrał Coppa Italia w 2020 roku i jako jedyny 'dotarł’ do Hirvinga Lozano, który był dla klubu spod Wezuwiusza sporym wydatkiem. Następnie jego przygoda znalazła się na zakręcie – pobyty w Marsylii oraz Valencii zakończyły się przedwcześnie. Oba środowiska są jednak bardzo niestabilne i ciężko, aby długotrwale wpływały na odbiór Gattuso-trenera.

Hajduk Split od niedawna za dyrektora sportowego ma Nikolę Kalinicia, który współpracował już z Gattuso w Mediolanie. Klub znad Adriatyku celował w roli trenera choćby w Marka Papszuna, Ivana Juricia czy Paulo Sousę – wybór padł jednak na charakternego 'Rino’.

W 2018 roku, Chorwat powiedział o swoim nowym szkoleniowcu następujące słowa:

Gattuso? On jest niesamowity. Poza boiskiem dużo żartuje i się śmieje, jest typem towarzyskiego człowieka. Kiedy jednak trenujesz na murawie, musisz dawać z siebie wszystko. Ciąży na tobie presja. Jest szalony w dobrym tego słowa znaczeniu. Myślę, że Milan zajdzie z nim daleko.

Hajduk Split zajął w ostatnim sezonie trzecie miejsce w lidze chorwackiej ze stratą 14 punktów do Dinama Zagrzeb. W nowym sezonie zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Gattuso podpisał w Splicie dwuletnią umowę.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024:

Wspominamy również słynne mecze mistrzostw Europy: