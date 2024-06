Milan po długich poszukiwaniach i wielu dyskusjach w końcu wybrał następcę Stefano Piolego. W poszukiwaniu czegoś nowego i świeżego, wszystkie drogi w Casa Milan poprowadziły do portugalskiego szkoleniowca Paulo Fonseki. Szkoleniowiec urodzony w Mozambiku podpisał z klubem z Mediolanu trzyletnią umowę. To drugi klub z Serie A, który poprowadzi 52-latek.

Milan wybrał trenera

Paulo Fonseca przez ostatnie dwa sezony prowadził francuskie Lille. W lecie 2022 roku stracił bardzo wielu kluczowych zawodników. Znacząco pogorszyli jakość składu swoimi odejściami choćby Sven Botman i Renato Sanches, kluczowe postacie tej młodej i zdolnej drużyny. Portugalski szkoleniowiec urodzony w mozambijskiej Nampuli zanotował jednak spory progres względem wyniku Gourvenneca i 'Les Dogues’ zakończyli tamtą kampanię na miejscu piątym.

Latem 2023 z kolei, odszedł filar defensywy Jose Fonte oraz piłkarz, którego 'ulepił’ Portugalczyk – Amerykanin Timothy Weah. Nie przeszkodziło to Fonsece walczyć o ostatnie miejsce w Lidze Mistrzów nowego sezonu. W ostatnim meczu sezonu, wysiłek kolegów swoimi błędami zaprzepaścił Vito Mannone i to Stade Brest zajął trzecie miejsce w lidze. 'Les Dogues’ zajęli czwarte, które zagwarantowało miejsce w el. Ligi Mistrzów, ale niesmak pozostał. LOSC Lille w minionym sezonie także dotarło do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Po rzutach karnych, drużyna z północy Francji przegrała z Aston Villą Matty’ego Casha.

Sam Fonseca wcześniej prowadził on między innymi: FC Porto, Sporting Bragę, AS Romę, Szachtar Donieck, gdzie zanotował w każdym sezonie podwójną koronę.

Panel dyskusyjny ze Zlatanem

Przy okazji ogłoszenia trenera, odbył się panel dyskusyjny pod roboczym tytułem 'AC Milan Sport Season 2024/25″. Całe wydarzenie rozpoczęło się od rozmowy ze Zlatanem Ibrahimoviciem, który formalnie pełni rolę sportowego doradcy Red Bird Capital Partners, właściciela klubu z Mediolanu.

Oto wybrane wypowiedzi Zlatana z sesji Q&A:

Powiedziałem na starcie – musi to być zwycięski projekt. Każdy kto mnie zna wie, że nie akceptuję porażki. Ja jej nie lubię, ja jej nie akceptuję. Ja muszę wygrać, chcę wygrać i wiem, że wygram. Gerry Cardinale odpowiedział mi na te słowa 'witamy w projekcie’. (…) Nie brałbym w tym wszystkim udziału, gdybyśmy nie podzielali wspólnie tych samych ambicji. Moją rolą jest… Milan. Pracuję z Moncadą i Furlani. Robię wszystko po trochu. Jestem w Casa Milan, w Milanello czy w Vismarze z młodymi. To całkiem proste, prawda?

„Następnym krokiem jest wzmocnieniem kadry, mieć pewność, że jest ona konkurencyjna. Milan to też Europa. Milan nie wygrywa rzeczy, Milan pisze historię w Europie – to jest zasadnicza różnica. Musimy mieć ambicję wygrywania, tworzenia historii – kluby które nie mają tego, nie ma dla nich przestrzeni. Zakończyliśmy ligę na drugim miejscu, nie mieliśmy udanej kampanii w Lidze Europy. Chcemy więcej. Sky is the limit – chcemy być lepsi niż jesteśmy dziś.”

„Dlaczego jestem optymistą co do obecnego projektu? Mamy głodnych sukcesu liderów w klubie, oni nie panikują po jednej porażce, wierzą w to co robią. Przyszłość Milanu jest w jasnych barwach”

Chciałbym podziękować Stefano Piolemu za to co zrobił w Milanie, także od strony ludzkiej, bo grałem u niego jako piłkarz. Pamięta się tych, którzy wygrywają, a on zasługuje na wszystkie możliwe wyrazy uznania. Nowym trenerem Milanu będzie Paulo Fonseca. Dobrze przestudiowaliśmy kryteria wyboru, to czego chcemy, dużo nad tym myśleliśmy. Chcemy grać ofensywnie, dominować rywala na boisku. Chcieliśmy też czegoś nowego, po pięciu latach czuliśmy potrzebę zmiany – widzieliśmy jak ustawia (Fonseca – przyp. MZ) on swoje zespoły. Myślę, że ma to duże szanse, aby zaklikać. Naprawdę w niego wierzymy.

„Joshua Zirkzee ma ogromny potencjał i ma za sobą wspaniały sezon. Jest jednak spora różnica między plotkami, a tym co się dzieje. Czy jest nowym Ibrą? On jest Zirkzee, a ja jestem Ibrą.”

„Moncada chciał jednego trenera, Ibrahimović chciał drugiego, Furlani chciał trzeciego, Cardinale chciał jeszcze czwartego, a fani jeszcze innego. Bardzo dużo było tego w mediach. Mieliśmy na stole różne opcje, dyskutowaliśmy o nich i wybraliśmy to co najlepsze dla zespołu.”

Przede wszystkim na samym początku musieliśmy przestudiować jakiego trenera szukamy. Jak chcemy grać, co chcemy widzieć na boisku. To co nas przekonało to jego ambicja (…) Antonio Conte nie był tym, czego szukamy – z całym szacunkiem do tego, jakim jest znakomitym trenerem. (…) Dlaczego nie Antonio Conte? Jednym z kryteriów dla nas było, aby usprawnić kolektyw który już mamy. Do tego dochodzi projekt U23, co dla nas jest równie ważne. (…) Rozmawialiśmy dzień po dniu z Fonsecą, gdybyśmy nie rozmawiali byłoby to dziwne, prawda? Będziemy chcieli zintegrować zespół U23 z pierwszą drużyną – rola Paulo Fonseki w tym wszystkim będzie bardzo ważna.

„Scudetto Interu dało mi większą żądzę zwycięstwa, zmotywowało mnie, by robić więcej. My raczej nie patrzymy na innych, musimy patrzeć na siebie i to robimy. Pamiętaj, rozmawiasz z typem zwycięzcy”

„Maignan, Theo i Leao zostają, są jednymi z najlepszych na swoich pozycjach na świecie. Nie mamy potrzeby sprzedaży. Nie ma w tym tajemnicy, że szukamy środkowego napastnika. Mamy skautów, szukają na całym świecie.”

