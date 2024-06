Bayer Leverkusen ściąga mistrza Europy

Bayer Leverkusen po znakomitym sezonie już szuka sposobów na to, aby wzmocnić kadrę. Po Aleixu Garcii przychodzi pora na to, aby postawić bardziej na młodzież. „Aptekarze” dopinają szczegóły swojego skalpu, który jest na świeżo po wielkiej imprezie piłki młodzieżowej, jaką są mistrzostwa Europy U17. Nowym podopiecznym Xabiego Alonso zostanie środkowy obrońca Andrea Natali z FC Barcelony.

W tygodniu rozpoczęcia EURO 2024 poinformowano, że Natali podpisał umowę z Bayerem Leverkusen. Barcelona otrzyma ekwiwalent szkoleniowy około 1 miliona euro. Kwestię umowy załatwiono przez Enzo Raiolę, a umowa została już zawarta.

