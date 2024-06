Wisła Kraków po słodko-gorzkim sezonie wzięła się za sprzątanie swojego najbliższego otoczenia. Właśnie pożegnała swojego dziewiątego piłkarza, który występował w klubie w tym sezonie. Za porozumieniem stron rozwiązano umowę z hiszpańskim bramkarzem Alvaro Ratonem.

Wisła Kraków pożegnała kolejnego zawodnika

Álvaro Ratón na Reymonta 22 trafił przed sezonem 2023/24 i już w 1. kolejce stanął między słupkami. Łącznie zagrał w 29 spotkaniach. Wydaje się jednak, że w najbliższej kampanii o sile bramki stanowić będzie Anton Cziczkan oraz Kamil Broda. Z Białorusinem, któremu cofnięto pozwolenie na praca, Wisła przedłużyła umowę o rok – przyczynił się on do finałowego zwycięstwa na PGE Narodowym w decydującym o Pucharze Polski spotkaniu.

Całkiem niedawno, umowa Ratona została automatycznie przedłużona do 30 czerwca 2025 roku, a wszystko to z powodu rozegrania określonej liczby minut. Dziś jednak zdecydowano się na jej rozwiązanie.

Wiślacy wygrali Puchar Polski jako pierwsza po ponad 20 latach drużyna z drugiego poziomu rozgrywkowego. W Fortuna 1. Lidze nie było jednak tak różowo. Wisła Kraków zajęła dopiero 10. miejsce w tabeli i nie zakwalifikowała się nawet do play-offów o Ekstraklasę (ostatni uczestnik to miejsce szóste, Wisła przegrała je o trzy punkty). W ostatnich spotkaniach kolekcjonowała bardziej czerwone kartki niż zwycięstwa. Przez osłabienia personalne przegrała m.in. 2:5 z GKS-em Katowice oraz 0:3 z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza.

Od nowego sezonu, klub z Reymonta po raz kolejny poprowadzi Kazimierz Moskal, były pomocnik 'Białej Gwiazdy’ – ma on na koncie jako piłkarz prawie 290 spotkań. Sześciokrotny reprezentant Polski podpisał pod Wawelem dwuletnią umowę. Jako pierwszy trener poprowadził klub do tej pory w 48 meczach. Zastąpi on Alberta Rude, który poprowadził klub 18 razy i… wziął udział w powitaniu nowego szkoleniowca. Rzadki to, ale bardzo kulturalny gest.

Zmiana polityki transferowej

Oto piłkarze, których „Biała Gwiazda” pożegnała z końcem sezonu:

Szymon Sobczak

Billel Omrani

Michał Żyro

Miki Villar

Vullnet Basha

Eneko Satrustegui

Dejvi Bregu

David Junca

Alvaro Raton

Dodatkowo, poza Rude za porozumieniem stron pożegnano także Kiko Ramireza, dyrektora sportowego klubu z Reymonta, o czym pisaliśmy TUTAJ. Skoro nie ma hiszpańskiego dyrektora i hiszpańskiego trenera, to najwidoczniej w Wiśle zmieni się polityka transferowa na sezon 2023/24. Dotychczas budowała swój skład w oparciu o Hiszpanów sprowadzonych z zaplecza La Liga bądź trzeciej ligi.

Fot. PressFocus

