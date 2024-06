Bezbłędni w grupie na EURO. Jak radzili sobie w fazie pucharowej?

Zwycięstwo nad reprezentacją Albanii zapewniło hiszpańskiej kadrze awans do fazy pucharowej w pięknym stylu. Zawodnicy „La Furia Roja” nie przegrali żadnego z trzech meczów w grupie, a taka sztuka udawała się niewielu zespołom. W tym tekście przypomnimy, jak „perfekcyjni” w grupie byli w stanie zagrać w późniejszych fazach turnieju. Czy dziewięć punktów ma jakieś odniesienie do formy w fazie play-off? Przyjrzyjmy się przykładom.

EURO 1984 – Francja

Zestawienie rozpoczyna gospodarz ówczesnych mistrzostw Europy, czyli Francuzi. Ekipa, w której błyszczał Michael Platini w fazie grupowej wygrała wszystkie mecze, inkasując sześć punktów. Zaraz, zaraz – przecież za trzy zwycięstwa otrzymuje się dziewięć, a nie sześć oczek. Odpowiedź jest jednak błaha – wówczas za zwycięstwo przyznawało się dwa, a nie trzy punkty. Zasady te zmieniły się dopiero w 1996 roku.

W trakcie omawianego EURO 1984 Francuzi pokonali 1:0 Duńczyków. Kilka dni później zrównali z ziemią Belgów (5:0), a na koniec fazy grupowej po świetnym spotkaniu pokonali kadrę Jugosławii (3:2). Dobre występy w pierwszym etapie turnieju przełożyły się na te podczas najważniejszych spotkań – ostatecznie ekipa „Trójkolorowych” sięgnęła po tytuł, w finale pokonując Hiszpanów 1:0. Michel Platini ustrzelił dwa hat-tricki i w sumie aż dziewięć goli na tym turnieju. To wydaje się nie do pobicia. Więcej o tamtym sukcesie Francuzów możecie przeczytać w osobnym tekście.

EURO 2000 – Portugalia, Włochy, Holandia

Na kolejnych dominatorów fazy grupowej trzeba było poczekać aż 16 lat. Wówczas, na EURO 2000 rozgrywanym w Belgii i Holandii, sztuka zwycięstwa we wszystkich meczach fazy grupowej udała się aż trzem drużynom. Portugalczycy suchą stopę przeszli przez „grupę śmierci”, rozprawiając się z reprezentacjami Anglii (3:2), Rumunii (1:0) oraz Niemiec (3:0).

Włosi mieli delikatnie łatwiejsze zadanie, gdyż w grupie los skojarzył ich z Turkami (2:1), Belgami (2:0) i Szwedami (2:1), jednak pamiętajmy, że w tamtych czasach na EURO grało zaledwie 16 drużyn, więc mowa tutaj wciąż o kontynentalnej topce.

Reprezentacja Holandii także zwyciężyła we wszystkich grupowych spotkaniach. Zawodnicy z krainy tulipanów i wiatraków najpierw skromnie pokonali Czechów 1:0, następnie rozgromili Duńczyków 3:0, by na koniec grupowych zmagań pokonać faworyzowaną i napakowaną gwiazdami Francję 3:2.

Ostatecznie z grona bezbłędnych w grupie w finale znaleźli się tylko Włosi, ale to wszystko przez fatalną skuteczność „Oranje” w rzutach karnych w półfinale. Z gry zmarnowali dwie jedenastki, a później jeszcze trzy w serii karnych. Totalna nieskuteczność. Zatrzymał ich Francesco Toldo. Niepokonana w grupie Italia uległa w wielkim finale „Trójkolorowym”, gdzie tzw. złotego gola strzelił Davis Trezeguet. Portugalczycy i Holendrzy odpadli w półfinałach – przeciwko wspomnianym już Francuzom oraz Włochom.

Italy, Euro 2000 🇮🇹 How many can you name? pic.twitter.com/SyeuyQlUk1 — 90s Football (@90sfootball) June 24, 2024

EURO 2004 – Czechy

Jedna z najbardziej nieoczekiwanych drużyn w zestawieniu. Nasi południowi sąsiedzi wygrali wszystkie mecze w trudnej grupie, gdzie mierzyli się z reprezentacjami Holandii, Niemiec oraz Łotwy. Na otwarcie Czesi pokonali Łotyszy 2:1, później zwyciężyli 3:2 z Holendrami, a na zakończenie zmagań fazy grupowej wygrali z Niemcami 2:1. Żeby tego było mało, to potem też zdeklasowali Danię w ćwierćfinale (3:0). Tak dobry start turnieju nie wystarczył jednak, aby podopieczni Karela Brucknera sięgneli po tytuł. W półfinale musieli uznać wyższość późniejszego triumfatora rozgrywek – Greków. Czechów każdy już widział jako zwycięzców. Koller, Baros, Rosicky, Nedved – dla sentymentalnych artykuł o tamtej pięknej drużynie poniżej.

EURO 2008 – Chorwacja, Holandia, Hiszpania

Kolejne EURO, w którym aż trzy ekipy totalnie zdominowały swoje grupy. Ówczesną reprezentację Chorwacji dobrze kojarzyć mogą polscy fani, gdyż nasza kadra a w meczu o honor uległa graczom z Bałkanów 0:1, chociaż doskonałą szansę miał wtedy…. Tomasz Zahorski. W sytuacji sam na sam kopnął jednak w bramkarza. Najpierw podopieczni Slavena Bilicia po bramce z rzutu karnego Luki Modricia pokonali Austriaków 1:0, a parę dni później zaskakująco zwyciężyli 2:1 z reprezentacją Niemiec.

Dobry omen dla dzisiejszych Hiszpanów. W 2008 też byli niepokonani w grupie. Na start turnieju wygrali z Rosją aż 4:1, ze Szwecją zwyciężyli 2:1 po golu w końcówce Davida Villi, a w spotkaniu zamykającym zmagania w grupie również pokonali Greków 2:1, choć dali tam – identycznie jak na EURO 2024 – szansę zmiennikom. Bramkę zdobył chociażby Ruben de la Red, który w 2010 roku musiał zakończyć karierę przez kłopoty z sercem. W sierpniu cieszył się z mistrzostwa Europy, a w październiku wylądował w karetce. Przez dwa lata czekał na zgodę lekarzy i jej nie otrzymał.

Player of the Tournament of Euro 2008, which Spain won – Xavi Hernández. Player of the Tournament of Euro 2012, which Spain won – Ándres Iniesta. pic.twitter.com/87qkOkWwhW — 𝙈𝙓 6 🕊️ (@MagicalXavi) June 24, 2024

Holendrzy byli rewelacją turnieju 2008. Mieli zdecydowanie najlepszy bilans bramkowy (9:1). Grali wspaniale i efektownie, niszczyli silne reprezentacje. Najpierw ekipa z zachodu Europy wygrała z Włochami aż 3:0, następnie zwyciężyła aż 4:1 z zawsze groźnymi Francuzami, by na koniec – jak na swoje warunki – skromnie pokonać Rumunów 2:0.

Honor „bezbłędnych” na koniec turnieju obroniła Hiszpania. Podopieczni Vincenta Del Bosque zwyciężyli w finale z Niemcami i właśnie ten turniej przez historyków futbolu określany jest jako początek hiszpańskiego „złotego pokolenia”. Holendrzy i Chorwaci odpadli już na etapie ćwierćfinałów. Zwłaszcza porażka tych pierwszych z Rosją była sensacją.

EURO 2012 – Niemcy

Podczas EURO rozgrywanego w Polsce i na Ukrainie, również doczekaliśmy się dominatora. W rozgrywkach grupowych we wszystkich trzech meczach zwyciężali bowiem Niemcy, którzy w trakcie zmagań pierwszego etapu turnieju prezentowali się tak:

1:0 vs Portugalia

2:1 vs Holandia

2:1 vs Dania

Ostatecznie zespół kierowany przez Joachima Lowa odpadł na etapie półfinału. Wówczas na drodze niemieckiego walca stanęli Włosi, którzy na Stadionie Narodowym pokonali naszych zachodnich sąsiadów 2:1. Nie trzeba chyba nawet przypominać kto i w jaki sposób ich wyeliminował.

On this day 11 years ago, Mario Balotelli’s iconic flex celebration was born after scoring a brace against Germany at Euro 2012 💪🇮🇹 pic.twitter.com/LIBgcUa8SH — SPORTbible (@sportbible) June 28, 2023

EURO 2020 – Włochy, Belgia, Holandia

Kolejny turniej, na którym aż trzy drużyny zdołały wygrać wszystkie mecze w swoich grupach. Włosi zwyciężyli w grupie A z Turkami (3:0), Szwajcarami (3:0) oraz Walijczykami (1:0) i jak się później okazało, dobre występy w fazie grupowej były zwiastunem jeszcze lepszych na etapie gry o medale. „Azzurri” ostatecznie zwyciężyli bowiem w całych rozgrywkach, w finale pokonując nie tak doskonałych w fazie grupowej Anglików.

Belgowie również mogą pochwalić się wygraną w komplecie meczów fazy grupowej. Na otwarcie rozgromili Rosję 3:0, następnie pokonali Duńczyków 2:1, by na koniec zwyciężyć z Finami 2:0. Było to świeżo po zdobyciu przez nich brązowego medalu mistrzostw świata w Rosji. Ostatecznie podopieczni selekcjonera Roberto Martineza swoją przygodę na EURO 2020 zakończyli na etapie ćwierćfinału, gdzie musieli uznać wyższość Włochów. W tamtym spotkaniu przeciętnie zagrał Kevin De Bruyne, który postanowił wyjść na boisko z kontuzją i załatwił się jeszcze gorzej.

Holendrzy z całej trójki mieli najłatwiejsze zadanie – w grupie czekali bowiem na nich Ukraińcy (3:2), Austriacy (2:0) oraz reprezentanci Macedonii Północnej (3:0). Jak się okazało, dobry wynik w grupie Holendrów był zamazaniem rzeczywistego obrazu gry „Oranje”. W 1/8 finału ulegli oni bowiem Czechom, ale trzeba przyznać, że przez większość drugiej połowy grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla de Ligta.

Day 1080 of being European champions 🇮🇹 pic.twitter.com/fOCfcaxDkD — Azzurri Fans (@Italy_Euro2020) June 24, 2024

EURO 2024 – Hiszpania

Gra Hiszpanii podczas obecnych mistrzostw Europy cieszy oko i nie będzie przesadą stwierdzenie, jeśli powiemy że na ten moment właśnie „La Furia Roja” jest największym faworytem do zwycięstwa na EURO 2024. Podopieczni Luisa de la Fuente w grupie pokonali Chorwatów (3:0), Włochów (1:0) oraz Albańczyków (1:0). Nawet ta skromna wygrana z Italią to była totalna dominacja. Hiszpanie oddali tam 20 uderzeń, a Włosi zaledwie cztery. Śmiało do siatki powinno wpaść więcej, a wpadł… tylko samobój. Na ten moment nie wiadomo jeszcze kto będzie na nich czekał na etapie 1/8 finału. To rozstrzygnie bilans z trzecich miejsc.

Czy będzie jak w 2008 roku?

