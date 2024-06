Wisła Kraków. Szykuje się wielki powrót?

W ostatnich dniach Wisła Kraków poinformowała o rozstaniu z trenerem Albertem Rude. Wobec tego Jarosław Królewski musi jak najszybciej poszukać nowego szkoleniowca, bowiem już w lipcu Wisła przystąpi do eliminacji Ligi Europy. Jak informują media, następcą Hiszpana ma zostać Kazimierz Moskal.

Wisła Kraków – Puchar Polski pocałunkiem śmierci?

Jeszcze na początku maja Wisła Kraków była na ustach całej Polski. Wszystko przez finał Pucharu Polski rozgrywany na Stadionie Narodowym, w którym podopieczni trenera Alberta Rude niespodziewanie pokonali Pogoń Szczecin po dogrywce 2:1 i jako zespół z drugiego poziomu rozgrywkowego sięgnęli po tytuł.

Szybko jednak nastroje wśród kibiców ”Białej Gwiazdy” odwróciły się o 180 stopni. Rude miał wywalczyć minimum awans do baraży o Ekstraklasę, co w Krakowie było odbierane jako cel numer jeden – nawet triumf w Pucharze Polski schodził na dalszy plan. Od czasu finału w Warszawie Wisła nie wygrała ani jednego z czterech ostatnich meczów sezonu, a ostatecznie zdobyła tylko jeden punkt i to przeciwko absolutnie najgorszemu w tym sezonie I ligi Zagłębiu Sosnowiec. Do tego doszły kompromitujące porażki, jak 2:5 z GKS-em Katowice, czy 0:3 z Termalicą na własnym stadionie w ostatniej kolejce. To właśnie porażka ze ”Słonikami” pozbawiła Wisłę ostatnich nadziei na baraże.

🗓 Dokładnie miesiąc temu Wisła Kraków wygrała Puchar Polski‼️🏆 Od tego momentu Biała Gwiazda: ➖Nie wygrała meczu.

➖Pożegnała się z trenerem.

➖Pożegnała się z zawodnikiem, który dał jej dogrywkę.

➖Przegrała walkę o awans do Ekstraklasy. Miesiąc w piłce to wieczność. pic.twitter.com/pxJgVPYCj4 — Maciej Skucha (@Maciej_Skucha) June 2, 2024

Czystki kadrowe

Po zakończeniu sezonu prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski chciał kontynuować współpracę z Rude, jednak ostatecznie Hiszpan powiedział sobie „dość”. Zmiana na stanowisku pierwszego trenera to jednak dopiero początek rewolucji w zespole ”Białej Gwiazdy”. Klub już teraz pożegnał ośmiu zawodników, w tym m.in. Szymona Sobczaka, czy Michała Żyrę. Na tym może się nie skończyć, bowiem wciąż niejasna jest przyszłość największej gwiazdy Wiślaków i jednocześnie króla strzelców minionego sezonu I ligi Angela Rodado. Hiszpańskim snajperem zainteresowany ma być Lech Poznań, który szuka kogoś, kto odciążyłby Mikaela Ishaka.

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ] Po niemal rocznej przygodzie przy R22 Szymon Sobczak opuszcza szeregi Wisły Kraków. Umowa napastnika obowiązująca do 30 czerwca nie zostanie przedłużona. Szymon, dziękujemy i życzymy powodzenia! 👊 ▶️ https://t.co/iDf0hyrFWn pic.twitter.com/zuQvBlyv8o — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) May 31, 2024

Bezpieczne zagranie Królewskiego?

W najbliższym czasie nowym szkoleniowcem „Białej Gwiazdy” ogłoszony ma zostać Kazimierz Moskal. W mediach zajmujących się krakowską piłką taki ruch jest określany jako bezpieczny, gdyż prezes klubu nie idzie w nieznane i zatrudnia sprawdzone nazwisko. Z Wisłą Moskal związany był przez lata, gdyż jest jej wychowankiem i grał w jej barwach w latach 1985-90 i 1999-03.

Później, już jako trener był asystentem takich szkoleniowców, jak Henryk Kasperczak czy Robert Maaskant. Na przełomie roku 2011 i 2012 pełnił rolę tymczasowego trenera, a w 2015 roku był już pełnoprawnym trenerem pierwszego zespołu. Poprowadził klub w 32 spotkaniach, lecz zanotował mizerny bilans 8-16-8 i po porażce w derbach go pożegnano. W ostatnich latach Moskal głównie kojarzy się z innym klubem. Otóż dwukrotnie kierował zespołem ŁKS-u Łódź, z którym rok temu wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy. Jesienią 2023 roku został zwolniony i od tego czasu pozostaje bez zatrudnienia.

Pan Kazimierz Moskal dostanie tu tyle czasu ile tylko będzie potrzebować. Ważne, żeby transparentnie zakomunikować cele na ten sezon.

Awans? Nie.

Stworzenie fundamentów nowej drużyny i walka o baraże. Tak powinny wyglądać cele Wisły Kraków. Zapraszam do dyskusji @WislaKrakowSA pic.twitter.com/RIHYXZ5OSU — Patryk Patryk (@PatrykGob1) June 2, 2024

fot. PressFocus

