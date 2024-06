Arsenal pozbywa się 22 zawodników. Wśród nich mistrz Europy i… Polak

Wicemistrz Anglii w sezonie 2023/2024 Arsenal poinformował o zakończeniu współpracy z aż 22 zawodnikami. Wśród nich niestety znalazł się Polak, Hubert Graczyk, który od 2017 roku występował w drużynach młodzieżowych „Kanonierów”.

Wraz z końcem kontraktów zespół z Londynu opuści trzech członków pierwszej drużyny. Wśród nich znalazł się 32-letni prawy obrońca Cedric Soares. Mistrz Europy z 2016 roku w zakończonym sezonie odgrywał marginalną rolę w drużynie rozgrywając niespełna 200 minut w całej kampanii. Wystąpił 64 razy w barwach „Kanonierów”, notując dwie bramki oraz pięć asyst. W sumie na boiskach Premier League ma 167 meczów w barwach trzech klubów.

Drugim z zawodników jest Egipcjanin Mohamed Elneny. 31-letni pomocnik podobnie jak jego starszy kolega nie mógł liczyć na grę w drużynie walczącej o mistrzostwo Anglii. Legenda reprezentacji Egiptu rozegrała niespełna 100 minut. Licznik występów pomocnika w barwach Arsenalu zatrzymał się na liczbie 161. W trakcie ośmiu lat Elneny zdobył sześć bramek i zanotował 10 asyst.

Trzecim zawodnikiem pierwszego zespołu jest Arthur Okonkwo. 22-letni bramkarz o nigeryjskich korzeniach poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Wrexham. Z klubu odejść miał również Reuell Walters, który kilkukrotnie znalazł się na liście zawodników powołanych na mecze Premier League, lecz nie dane było mu zadebiutować. Zawodnik zdążył się już pożegnać z klubem, ale… na liście go nie ma.

