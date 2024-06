Widzew z pierwszym letnim transferem

Widzew Łódź sprowadził Jakuba Łukowskiego na zasadzie wolnego transferu. Jego umowa z Koroną Kielce wygasała wraz z końcem czerwca tego roku i nie doszło do jej przedłużenia. Kontrakt Łukowskiego z Widzewem będzie obowiązywał do końca sezonu 2025/26

Pechowy sezon

Jakub Łukowski do Korony Kielce trafił zimą 2021 roku, przenosząc się z Miedzi Legnica. Choć w sezonie 2020/21 w barwach Korony rozegrał tylko jedną rundę, jego sześć bramek wystarczyło, by został najlepszym strzelcem zespołu (ex aequo z Jackiem Podgórskim). Łukowski najlepszym strzelcem Korony (dziewięć goli) był w także w sezonie 2021/22, kiedy to ”Scyzory” po barażach wywalczyły awans do Ekstraklasy.

Korona wróciła do Ekstraklasy po ponad dwóch latach, a dla Łukowskiego sezon 2022/23 był pierwszym w najwyższej klasie rozgrywkowej od rozgrywek 2018/19, kiedy to występował w Wiśle Płock. Łukowski wystąpił we wszystkich 34 ligowych meczach, wszystkie zaczynając w pierwszym składzie. Wychowanek bydgoskiego Zawiszy zdobył w nich 12 bramek i znów został najlepszym strzelcem Korony. Co więcej, tylko trzech zawodników strzeliło w tamtym sezonie Ekstraklasy więcej goli.

Latem 2023 roku Łukowski przeżył największy dramat w karierze. Podczas jednego z sierpniowych treningów zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. Zawodnik musiał przejść zabieg rekonstrukcji więzadła, a do gry wrócił po niemal ośmiu miesiącach. Po powrocie do kadry Korony zagrał w sześciu meczach, ale żadnego nie rozpoczął w pierwszym składzie. Jego najdłuższy występ trwał 45 minut.

Niestety, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia – Jakub Łukowski zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. W najbliższych dniach Kuba przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadła, po którym czeka go kilkumiesięczna przerwa w grze. Łuko, jesteśmy z Tobą! ✊ pic.twitter.com/nPZRs2v4i7 — Korona Kielce (@Korona_Kielce) August 18, 2023

Jakub Łukowski piłkarzem Widzewa Łódź

Jak się okazało, jego występ w meczu 33. kolejki Ekstraklasy z Ruchem Chorzów (2:0) był ostatnim w barwach Korony. Umowa piłkarza z klubem z Kielc wygasała wraz z końcem czerwca tego roku i nie doszło do jej przedłużenia. Tym samym, Łukowski mógł odejść z Korony jako wolny zawodnik. Jego licznik zatrzymał się na 97 meczach w barwach Korony, w których zdobył 27 bramek i dołożył sześć asyst.

Wg mnie najlepszy piłkarz Korony w pierwszym sezonie po awansie, teraz sezon zabrany przez kontuzję, ale u Daniela Myśliwca znowu będzie w sztosie i ligowa topka. Możecie robić screeny. https://t.co/M9NukAwpG6 — Mateusz Janiak (@eMJot23) June 4, 2024

Nowym klubem Łukowskiego został Widzew Łódź, z którym związał się dwuletnią umową. 28-latek dalej więc będzie występował na poziomie Ekstraklasy i w przyszłym sezonie będzie miał okazję zmierzyć się przeciwko byłej drużynie. W Koronie zawodnik ten grywał zarówno na lewym, jak i na prawym skrzydle. W Widzewie będzie miał on na tej pozycji konkurencję w postaci 21-letniego Antoniego Klimka oraz pochodzącego z Portugalii Fabio Nunesa.

fot. Widzew Łódź / YouTube

