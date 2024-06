Ekstraklasa: Znamy terminarz na sezon 2024/25

Ekstraklasa opublikowała terminarz rozgrywek na sezon 2024/25. 18 z 34 kolejek rozegranych zostanie w rundzie jesiennej, a każda z drużyn do końca 2024 roku po dziewięć meczów domowych i wyjazdowych. Sezon 2024/25 PKO BP Ekstraklasy wystartuje 19 lipca, a zakończy się 24 maja.

Ekstraklasa opublikowała terminarz

Nie minęły nawet dwa tygodnie od czasu zakończenia sezonu 2023/24, a Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy już opublikował terminarz na sezon 2024/25. Pierwsza kolejka nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy rozegrana zostanie w dniach 19-22 lipca. Do końca 2024 roku rozegranych zostanie 18 kolejek, a każda z 18 drużyn w rundzie jesiennej rozegra po dziewięć meczów domowych i wyjazdowych.

Ostatnia kolejka przed przerwą zimową będzie miała miejsca w dniach 6-9 grudnia. Przerwa zimowa rozpocznie się więc nieco wcześniej niż ostatnim razem, gdyż w poprzednim sezonie ostatni mecz Ekstraklasy w 2023 roku rozegrano 18 grudnia. Z drugiej strony, Ekstraklasa wznowi granie szybciej niż w tym roku. W minionym sezonie runda wiosenna wystartowała 9 lutego, a w przyszłym sezonie rozgrywki zostaną wznowione już 31 stycznia.

Oto – naszym zdaniem – najciekawsze mecze w każdej kolejce:

1. i 18. kolejka – Lech – Górnik, Górnik – Lech

2. i 19. kolejka – Widzew – Lech, Lech – Widzew

3. i 20. kolejka – Górnik – Pogoń, Pogoń – Górnik

4. i 21. kolejka – Raków – Lech, Lech – Raków

5. i 22. kolejka – Górnik – Raków, Raków – Górnik

6. i 23. kolejka – Lech – Pogoń i Śląsk – Legia, Pogoń – Lech, Legia – Śląsk

7. i 24. kolejka – Pogoń – Śląsk, Śląsk – Pogoń

8. i 25. kolejka – Lech – Jagiellonia i Legia – Raków, Jagiellonia – Lech i Raków – Legia

9. i 26. kolejka – Lech – Śląsk i Pogoń – Legia, Śląsk – Lech i Legia – Pogoń

10. i 27. kolejka – Legia – Górnik, Górnik – Legia

11. i 28. kolejka – Jagiellonia – Legia, Legia – Jagiellonia

12. i 29. kolejka – Raków – Pogoń, Pogoń – Raków

13. i 30. kolejka – Śląsk – Raków, Raków – Śląsk

14. i 31. kolejka – Legia – Widzew, Widzew – Legia

15. i 32. kolejka – Lech – Legia, Legia – Lech

16. i 33. kolejka – Jagiellonia – Śląsk, Śląsk – Jagiellonia

17. i 34. kolejka – Pogoń – Jagiellonia, Jagiellonia – Pogoń

Warto dodać, że latem może dojść do przełożenia meczów. 23 lub 24 lipca grę w eliminacjach Ligi Mistrzów rozpocznie Jagiellonia Białystok, a 25 lipca do gry w eliminacjach Ligi Konferencji przystąpią Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. Każda z tych drużyn w okresie eliminacji do europejskich pucharów może przełożyć dwa mecze. Pierwsza taka możliwość istnieje do czasu rozegrania III rundy eliminacji, a druga w przypadku awansu do fazy play-off. Analogiczny przywilej będzie miała Wisła Kraków, jednak w tym wypadku mówimy o drużynie I-ligowej.

fot. PressFocus

