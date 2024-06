Lille po raz kolejny w ostatnich latach zmienia swojego trenera. Po zdobyciu tytułu w 2021 roku, Christophe Galtier przeniósł się do Paris Saint-Germain. Jako, że trzeba było załatać dziurę, wybrano Jocelyna Gourvenneca. To połączenie nie wypaliło i Francuza pożegnano po sezonie. Teraz, po dwóch sezonach nadeszło kolejne pożegnanie. Portugalczyk Paulo Fonseca zamieni północ Francji na Mediolan. Zastąpi go znany kibicom Ligue 1 były trener Olympique Lyon, Bruno Genesio.

Lille zmienia trenera – Ligue 1 dobrze go zna

Bruno Genesio pozostaje bez pracy odkąd zwolniono go ze Stade de Rennais. Drużyna należąca de facto do męża Salmy Hayek, Francoisa-Henriego Pinaulta, ma spore ambicje i doszło w klubie do wniosku, że zwyczajnie potrzeba w klubie nowego powietrza. Zwolniono go w listopadzie 2023 roku, po 130 meczach w roli trenera tej drużyny. Wcześniej trenował w Lyonie czy Beijing Guoan.

LOSC and president Olivier Létang are delighted to announce the arrival of 𝘽𝙧𝙪𝙣𝙤 𝙂𝗲𝙣𝗲𝙨𝙞𝙤 as head coach on a two-year deal. Welcome, Coach! 👋 pic.twitter.com/tB1aOrgt6D — LOSC (@LOSC_EN) June 5, 2024

Dotychczasowy trener – Paulo Fonseca – objął swoją funkcję przed sezonem 2022/23. W lecie 2022 roku stracił bardzo wielu kluczowych zawodników. Znacząco pogorszyli jakość składu swoimi odejściami choćby Sven Botman i Renato Sanches, kluczowe postacie tej młodej i zdolnej drużyny. Portugalski szkoleniowiec urodzony w mozambijskiej Nampuli zanotował jednak spory progres względem wyniku Gourvenneca i 'Les Dogues’ zakończyli tamtą kampanię na miejscu piątym.

Latem 2023 z kolei, odszedł filar defensywy Jose Fonte oraz piłkarz, którego 'ulepił’ Portugalczyk – Amerykanin Timothy Weah. Nie przeszkodziło to Fonsece walczyć o ostatnie miejsce w Lidze Mistrzów nowego sezonu. W ostatnim meczu sezonu, wysiłek kolegów swoimi błędami zaprzepaścił Vito Mannone i to Stade Brest zajął trzecie miejsce w lidze. 'Les Dogues’ zajęli czwarte, które zagwarantowało miejsce w el. Ligi Mistrzów, ale niesmak pozostał.

Sam Fonseca wcześniej prowadził on między innymi: FC Porto, Sporting Bragę, AS Romę, Szachtar Donieck. Od lipca ma przejąć Milan po Stefano Piolim. Według włoskich mediów ma zarabiać między 2.5 a 4 miliony euro rocznie w drużynie aktualnego wicemistrza Włoch.

LOSC Lille w minionym sezonie zajęło czwarte miejsce w Ligue 1 i dotarło do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Po rzutach karnych, drużyna z północy Francji przegrała z Aston Villą Matty’ego Casha.

Fot. PressFocus

