Hiszpania ogłosiła kadrę na EURO 2024

Hiszpania jest w wąskim gronie faworytów do zwycięstwa na zbliżającym się EURO 2024. Dzień przed ostatnim sprawdzianem ”La Furia Roja” przed turniejem poznaliśmy ostateczną, 26-osobową kadrę, jaką powołał selekcjoner Luis de la Fuente. Ogłoszenie poszczególnych nazwisk odbyło się w ciekawy sposób.

Hiszpania z ostateczną kadrą na Euro

Do rozpoczęcia Euro 2024 pozostał tylko tydzień. Poszczególne reprezentacje podają już oficjalne składy na turniej w Niemczech. 7 czerwca poznaliśmy kadrę mistrzów Europy z 2008 i 2012 roku – Hiszpanów. Selekcjoner „La Furia Roja” Luis de la Fuente pierwotnie ogłosił 29-osobową kadrę. To oznaczało, że przed turniejem z tego grona odpadnie trzech zawodników.

Dwa dni po towarzyskim meczu z Andorą (5:0), a dzień przed spotkaniem z Irlandią Północną poznaliśmy nazwiska trzech odrzuconych przez de la Fuente piłkarzy. Na EURO nie pojadą Pau Cubarsi z Barcelony, Aleix Garcia z Girony i Marcos Llorente z Atletico Madryt. Młody stoper ”Blaugrany” jeszcze do niedawna wydawał się pewniakiem do wyjazdu na turniej. 17-latek będzie miał jednak jeszcze wiele okazji na reprezentowanie swojego kraju na arenie międzynarodowej. Jeśli tylko podtrzyma formę z ostatnich miesięcy, we wrześniu może liczyć na kolejne powołanie.

Ostateczna kadra Hiszpanii na EURO:

Bramkarze: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Obrońcy: Dani Carvajal (Real Madryt), Jesus Navas (Sevilla), Aymeric Laporte (Al Nassr Riyadh), Ruben Le Normand (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madryt), Dani Vivian (Athletic), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Pomocnicy: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (FC Barcelona), Alex Baena (Villarreal), Fermin Lopez (FC Barcelona)

Napastnicy: Alvaro Morata (Atletico Madryt), Joselu (Real Madryt), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (RB Lipsk), Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ayoze Perez (Real Betis)

Hiszpanie – podobnie jak w Anglicy – w bardzo interesujący sposób ogłosili nazwiska powołanych na EURO. W większości wystąpili członkowie rodzin piłkarzy. Np. – powołanie dla Daniego Carvajala ogłosiła jego żona z dziećmi, Unaia Simona jego dziadkowie, a Rodriego jego ojciec. Narratorem w filmie był legendarny tenisista Rafael Nadal.

🥹 Papá, amigo, nieto, hermano, marido… Tengo algo importante que decirte: 𝗩𝗔𝗦 𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗘𝗡 𝗟𝗔 #EURO2024. Esta es la lista definitiva de España para la @EURO2024 y no hay mejor narrador para este vídeo que alguien que sabe MUCHO de GANAR: @RafaelNadal.#VamosEspaña pic.twitter.com/j9AytBlxYM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 7, 2024

Kadra na medal?

Hiszpania niemal zawsze jest stawiania w wąskim gronie faworytów do medalu na każdym z turniejów. Nie inaczej będzie w przypadku turnieju w Niemczech. Jednak czy kadra, którą powołał Luis de la Fuente, może odnieść sukces?

W drużynie jest mieszanka młodzieży z doświadczeniem. Ze szczególnym naciskiem na młodzież, która ostatnio z dobrej strony pokazywała się w rozgrywkach ligowych. Sztandarowym przykładem jest choćby Lamine Yamal. Choć Barcelona zaliczyła słaby sezon, 16-latek był jedną z najlepszych postaci w zespole Xaviego. Teraz pod wodzą Hansiego Flicka, który zastąpi Xaviego na stanowisku trenera „Dumy Katalonii”, być może jeszcze bardziej się rozwinie.

Najbardziej doświadczonym zawodnikiem w kadrze Hiszpanów jest Jesus Navas. 38-letni defensor debiutował w „La Furia Roja” w 2009 roku. Jest jedynym zawodnikiem, który był w kadrze podczas zwycięskiego mundialu w RPA w 2010 roku oraz EURO 2012. Co prawda Navas był wtedy drugoplanową postacią w kadrze Vicente del Bosque, ale jego doświadczenie podczas turnieju w Niemczech może być bardzo przydatne.

Hiszpania zmagania na EURO 2024 rozpocznie 15 czerwca meczem w Berlinie z Chorwacją. 20 czerwca o godzinie 21 zmierzą się w Gelsenkirchen z Włochami, a zmagania grupowe zakończą 24 czerwca meczem z Albanią w Duesseldorfie.

fot. PressFocus

