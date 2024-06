Oficjalnie: Erik Exposito opuści Śląsk Wrocław

To już pewne. Erik Exposito odejdzie z ekipy Śląska Wrocław. Umowa hiszpańskiego napastnika wygasa 30 czerwca, co oznacza, że wicemistrzowie Polski nie otrzymają z tego powodu ani grosza. Piłkarz pożegnał się z kibicami listem, w którym podziękował za wsparcie.

Erik Exposito dziękuje w liście

Hiszpan trafił do Polski w 2019 roku i stał się jedną z gwiazd ligi. W 164 spotkaniach w barwach Śląska Wrocław strzelił 58 bramek i zanotował 24 asysty. W sezonie 2023/2024 Erik Exposito został królem strzelców Ekstraklasy z 19 trafieniami na swoim koncie i mocno przyczynił się do zdobycia wicemistrzostwa Polski.

27-letni napastnik w liście skierowanym do społeczności Śląska Wrocław podziękował wszystkim, którzy stanęli na jego drodze w Polsce: pracownikom, trenerom, zarządowi, kolegom z drużyny oraz przede wszystkim kibicom.

– Chciałbym podziękować każdemu pracownikowi, który czyni Śląsk Wrocław tak wyjątkowym. Od sztabu trenerskiego, przez zarząd, po moich kolegów z drużyny. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie jako kapitana. Zawsze starałem się dać z siebie wszystko i z Waszą pomocą było o wiele łatwiej. Przeżyliśmy niesamowite chwile i stworzyliśmy wspomnienia, które pozostaną do końca życia. Dziękuję Wam wszystkim. Będę za Wami tęsknić. Drodzy Kibice, nie mam słów, żeby opisać, jak bardzo jestem wdzięczny i jak wyjątkowo dzięki Wam czułem się w obcym kraju. Czułem się kochany i jest to coś, za co moja rodzina i ja zawsze będziemy wdzięczni.

Przyszłość napastnika nie jest znana, zainteresowane sprowadzeniem piłkarza ma być według informacji „TVP Sport” chociażby katarskie Umm-Salal. Wśród zainteresowanych wymieniano również drugoligowe kluby hiszpańskie oraz chorwacki Hajduk Split. Erik Exposito zaznaczył w liście pożegnalnym, że na pewno swojej przyszłości nie zwiąże z żadnym innym polskim klubem.

-Podjąłem decyzję, aby zakończyć tę pięcioletnią przygodę. Otrzymałem kilka ofert z polskich klubów, ale wszystkie odrzuciłem. Trudno mi wyobrazić sobie zakładanie innej koszulki w Polsce niż tej Śląska Wrocław. Życzę klubowi i drużynie wszystkiego najlepszego. Razem stworzyliśmy fundamenty pod obiecującą nową erę, pełną niesamowitego futbolu i emocji. To jest to, na co zasługujecie.

Erik Exposito podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. Napastnik nie przyjął ofert Śląska Wrocław i zdecydował się kontynuować karierę w innym klubie. Erik, dziękujemy za wszystko! 💚🤍❤️ Prezentujemy list zawodnika do społeczności WKS-u: Dziękuję, Wrocław. Kiedy… pic.twitter.com/faheYcO4Ov — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 7, 2024

fot. PressFocus

