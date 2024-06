Polska wciąż na zwycięskim kursie!

Właśnie od tego wieczoru oficjalnie można powiedzieć, że misja pod tytułem „EURO 2024” się rozpoczęła. Na PGE Narodowym reprezentacja Polski zmierzyła się z naszymi wschodnimi sąsiadami – Ukraińcami. Nie okazaliśmy się jednak gościnni dla rywali, gdyż podopieczni selekcjonera Michała Probierza zwyciężyli 3:1

Nieszczęście Milika na start

Spotkanie rozgrywane na PGE Narodowym zdecydowanie nie rozpoczęło się po myśli zawodnika, który był rozpatrywany nawet w roli ewentualnego podstawowego napastnika na zbliżające się EURO. Chodzi tutaj oczywiście o Arkadiusza Milika, który właściwie już w pierwszych kilkudziesięciu sekundach doznał urazu. Napastnik włoskiego Juventusu padł na murawę właściwie bez żadnego kontaktu z rywalem, a jak dobrze wiadomo, często właśnie urazy tego typu są najgroźniejsze w dłuższej perspektywie. Płytę domu reprezentacji Polski, jak często określany jest PGE Narodowy Milik opuścił we łzach, a co mogło umknąć telewidzom, za napastnikiem reprezentacji do szatni od razu ruszył kapitan – Robert Lewandowski.

Szybkie otwarcie

Nasi reprezentanci szybko jednak zdołali wyrzucić z głowy myśli o kontuzji swojego kolegi, bowiem pierwsze bramki dla Biało-Czerwonych padły już w kolejno 11 i 16 minucie. Gola na 1:0 strzelił defensor – Sebastian Walukiewicz, który najlepiej odnalazł się w zamieszaniu pod polem karnym. Polscy piłkarze nie spuścili z tonu, wręcz śmiało można stwierdzić, że poszli za ciosem. Bramka na 2:0 padła już bowiem pięć minut później, a charakterystycznym dla siebie, jak określa się to w żargonie piłkarskim „szczurem” popisał się Piotr Zieliński. W tym momencie Stadion Narodowy wybuchł z radości, a sektory zarezerwowane dla licznie zgromadzonych kibiców ukraińskich drastycznie ucichły.

Niesamowita historia Romanczuka

Podopieczni Michała Probierza nie próżnowali! W 29. minucie gola na 3:0 zdobył zawodnik, który polski paszport ma dopiero od 2018 roku. Pomocnik Jagiellonii Białystok urodził się w na Wołyniu, a dokładnie w miejscowości – Kowel, w której stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Z uśmiechem można stwierdzić, że pomocnik występował tego wieczora przeciwko swojej byłej ojczyźnie, jednak jak sam potwierdził, na boisku żadnych sentymentów nie było. Romanczuk najpierw szczelnie bronił w środku pola, a następnie sam postanowił wziąć odpowiedzialność za ofensywę, strzelając gola na 3:0. Zawodnik obecnego mistrza Polski idealnie odnalazł się w polu karnym rywali i postawił duży krok w stronę zwycięstwa.

Jak się okazało, gol Romanczuka nie był ostatnim w pierwszej połowie. Dziurę w defensywie reprezentacji Polski wykorzystał napastnik reprezentacji Ukrainy, a na co dzień hiszpańskiej Girony – Artem Dovbyk.

Druga połowa spokojniejsza

Po otwartej i intensywnej pierwszej części spotkania kibice mogli oczekiwać równie dobrej drugiej połowy. Piłkarze naszej reprezentacji po przerwie postawili jednak na nieco bardziej spokojną grę, a długimi fragmentami to w rękach Ukraińców leżała inicjatywa spotkania. Podczas końcowych 45 minut Michał probierz zdecydował się na zmiany, a kibiców, którzy w liczbie 47 013 pojawili się na PGE Narodowym szczególnie mogli się cieszyć w 61. minucie, kiedy to w 61. minucie spotkania na murawę wybiegła absolutna gwiazda współczesnego futbolu – Robert Lewandowski. Ostatecznie w drugiej części spotkania nie padła żadna bramka, a spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla reprezentacji Polski.

Polska znowu zwycięska

Zwycięstwo z Ukrainą oznacza, że reprezentacja Polski nie przegrała żadnego meczu od września 2023, kiedy to na wyjeździe mierzyliśmy się z Albanią w Tiranie. Od tego czasu kadra narodowa zwyciężyła w czterech spotkaniach (z Wyspami Owczymi, Łotwą, Estonią, oraz dzisiaj z Ukrainą). Raz wygraliśmy również w rzutach karnych – przy okazji starcia w finale baraży o awans na EURO 2024. Zwycięstwo nad Ukraińcami oznacza także, że za kadencji obecnego selekcjonera – Michała Probierza nie odnieśliśmy jeszcze żadnej porażki, co należy docenić mimo tego, że przychodziło nam się mierzyć głównie z europejskimi średniakami. Za takiego nie można jednak uznać reprezentacji Ukrainy, która wciąż jest rozpatrywana w gronie ewentualnych „czarnych koni” zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw Europy.

Ze Stadionu Narodowego,

Mateusz Dukat

