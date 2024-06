Bayern Monachium przygotowuje wyprzedaż?

Bayern Monachium po rozczarowującym sezonie bez trofeum przygotowuje się powoli do nowej kampanii. Niedawno klub zatrudnił nowego trenera w osobie Vincenta Kompany’ego. Dziś Florian Plettenberg informuje, że kilku do tej pory ważnych piłkarzy zostało wystawionych na listę transferową. Czy na Allianz Arena szykuje się prawdziwa wyprzedaż?

Coraz więcej na to wskazuje, że doczekamy się prawdziwej wyprzedaży na Allianz Arena. Florian Plettenberg ze Sky twierdzi, że aż sześciu zawodników z pierwszej kadry Bayernu Monachium zostało wystawionych na listę transferową. Tymi graczami są: Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry i Noussair Mazraoui.

