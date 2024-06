Indie okradzione z marzeń o awansie na mundial?

Za chwilę rozpocznie się Euro 2024 oraz Copa America. Z kolei reszta świata już zaczęła eliminacje do Mistrzostw Świata w 2026 roku. W meczu Katar – Indie widzieliśmy ogromny skandal, który pozbawił Indie awansu do turnieju.

Indie bez szans na mundial

Indie nigdy nie grały na mistrzostwach świata. Tak wielki, bo ponadmiliardowy kraj jeszcze nigdy nie grał na tak dużej imprezie międzynarodowej. W połączeniu z Chinami, mają oni prawie trzymiliardową ludność, a tylko jeden udział w mundialu – 2002, co pokazuje jak wiele brakuje im do światowego średniego nawet poziomu. Po wtorkowych wydarzeniach już wiemy, że Hindusów zabraknie też na turnieju w 2026 roku, który zostanie zorganizowany wspólnie przez Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę.

Indie rozegrały mecz ostatniej szansy z Katarem. Hindusi musieli wygrać ten mecz, by awansować do następnej fazy. Katarowi nie zależało już na konkretnym wyniku, bo miał już zapewniony awans do dalszych gier. Mecz pomiędzy obiema reprezentacjami zakończył się zwycięstwem Kataru i w atmosferze skandalu.

Skandaliczna decyzja

Indie długo prowadziły. W 37. minucie na listę strzelców wpisał się Lallianzuala Chhangte. Rezultat 1:0 utrzymywał się do 73. minuty. Wtedy to doszło do wydarzeń, których w piłce dawno nie oglądaliśmy.

Reprezentant Kataru oddał strzał na bramkę rywala. Bramkarz Indii obronił to uderzenie, ale piłka przeszła między jego nogami i zatrzymała się poza linią przy słupku. Katarczyk Hussain Hussein Ali wygarnął futbolówkę, podał do lepiej ustawionego Hafeza Aymana, a ten dopełnił formalności. Ku zaskoczeniu wszystkich sędzia z Korei Południowej Kim Woo-Sung uznał tego gola!

🇶🇦🆚🇮🇳 Skandaliczna decyzja zespołu sędziowskiego z wczorajszego meczu Kataru z Indiami która przekreśliła szanse "Niebieskich Tygrysów" na awnas do kolejnej rundy el. Mistrzostw Świata. Drugim skandalem, że jest brak VARu w 2024r w tak ważnych meczach.pic.twitter.com/pPqgYzTFDO — Futbolowi Emigranci (@futbolemigranci) June 12, 2024

To, co się stało, było haniebne i FIFA musi mieć tego świadomość. Co więcej, ta organizacja musi dopilnować, by nigdy więcej nie doszło do podobnej sytuacji. Żaden kraj nie powinien zostać tak skrzywdzony. Wszyscy są w szoku. Niektórzy płaczą i nie mogą się z tym pogodzić – mówił po meczu Igor Stimac, selekcjoner reprezentacji Indii.

Skandalicznym jest również brak systemu VAR na tego typu meczach. Gdyby był to zapewne nie doszło by to tej sytuacji. Piłkarze z Indii mogą się więc poczuć jak w 2009 kadra Irlandii, która została okradziona z awansu na MŚ w RPA, gdy Thierry Henry pomógł sobie ręką.

Katar na tym nie poprzestał i decydującą bramkę w 85. minucie zdobył Ahmed Al Rawi. Katar wygrał swoją grupę eliminacyjną. Razem z Kuwejtem awansował do trzeciej rundy. Ze strefy azjatyckiej na mundial awansuje aż ośmiu uczestników, plus ewentualny zwycięzca barażu interkontynentalnego.

Katarczycy jeszcze nigdy nie awansowali na mundial poprzez kwalifikację. Drużyna co prawda debiutowała na poprzednim turnieju w 2022 roku, ale wtedy była ona gospodarzem i miała awans z urzędu. Turniej dla podopiecznych wówczas Felixa Sancheza okazał się totalną klapą, gdyż przegrali oni wszystkie mecze w fazie grupowej i strzelili zaledwie jedną bramkę jako urzędujący mistrzowie Azji. Teraz z innym selekcjonerem w osobie Tintina Marqueza walczą o awans do mundialu w 2026.

Fot. PressFocus

