Jagiellonia Białystok traci ważnego piłkarza

Jagiellonia Białystok niedawno świętowała pierwsze w historii mistrzostwo Ekstraklasy. Istotnym zawodnikiem w zespole ”Dumy Podlasia” był Zlatan Alomerović, który rozegrał wszystkie mecze w lidze od deski do deski. Jak informuje Samuel Szczygielski z portalu „Meczyki.pl”, bramkarz opuści świeżo upieczonego mistrza polski na rzecz cypryjskiego AEK Larnaka.

Jagiellonia mistrzem!

Jagiellonia Białystok rozegrała swój najlepszy sezon w historii i zdobyła pierwsze mistrzostwo kraju. ”Duma Podlasia” do końca rozgrywek walczyła o tytuł ze Śląskiem Wrocław, ostatecznie kończąc zmagania ligowe na pierwszym miejscu dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich. Podopieczni Adriana Siemieńca omal nie wypuścili mistrzostwa z rąk, jednak dopiero gol Jesusa Imaza w 90. minucie przedostatniej kolejki z Piastem Gliwice sprawił, że w Białymstoku mogli odetchnąć. Trzeba było już tylko wygrać z Wartą, co okazało się już dużo łatwiejsze. O ostatniej kolejce Ekstraklasy pisaliśmy TUTAJ.

Przed Jagiellonią czas wzmocnień, ponieważ pierwszy raz w swojej historii zagra w eliminacjach do Champions League. Będzie zatem trzeba grać na dwóch frontach co trzy dni. „Jaga” chciała rozpocząć wzmocnienia od przekonania swojego podstawowego bramkarza do przedłużenia umowy. Liczyła, że perspektywa gry w Lidze Mistrzów okaże się na końcu kluczowa.

Ważny zawodnik odchodzi

Jedną z kluczowych postaci w zespole Adriana Siemieńca był Zlatan Alomerović. Serb w minionym sezonie wystąpił w każdym meczu PKO BP Ekstraklasy i to jako jeden z zaledwie trzech piłkarzy – obok innego golkipera – Daniela Bielicy z Górnika Zabrze oraz obrońcy Radomiaka Radom – Dawida Abramowicza. W 34 spotkaniach zachował dziewięć czystych kont. Mimo, że wpuścił 45 bramek, nigdy nie nadszarpnął zaufania trenera Siemieńca. Tak duża liczba wpuszczonych goli spowodowana była bardzo ofensywnym i bezkompromisowym stylem gry ”Dumy Podlasia”. Jagiellonia strzeliła 77 gole, co jest absolutnie najlepszym wynikiem w minionym sezonie Ekstraklasie.

Jagiellonia już teraz rozpoczęła przygotowania nowego sezonu, a tym samym do eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski jak na razie zajmują się wietrzeniem szatni. Klub opuścili Tomasz Kupisz, Bojan Nastić oraz Kaan Caliskaner. Teraz do tego grona dołączył Zlatan Alomerović, który nie przedłużył wygasającej wraz z końcem czerwca umowy. Jego transfer został już potwierdzony przez nowy klub – wicemistrza Cypru AEK Larnaka. Podpisał on tam dwuletnią umowę. Jagiellonia już od pewnego czasu miała być przygotowana na opuszczenie drużyny przez swojego golkipera i ma mieć już przygotowanych kilka alternatyw.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 #𝐀𝐄𝐊𝐋𝐚𝐫𝐧𝐚𝐜𝐚, 𝐙𝐥𝐚𝐭𝐚𝐧!🔰 Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Σέρβου τερματοφύλακα Zlatan Alomerovic για τα επόμενα 2 χρόνια. pic.twitter.com/XZi46X5Ebp — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) June 1, 2024

Zlatan Alomerović trafił do Jagiellonii w 2022 roku z Lechii Gdańsk. Dla „Dumy Podlasia” rozegrał 80 meczów. W Polsce występował on także w Koronie Kielce, a zanim trafił do naszego kraju był zawodnikiem FC Kaiserslautern i Borussii Dortmund. W klubie finalisty Champions League grał w trzecioligowych rezerwach. Alomerović w Polsce sięgnął po każde możliwe trofeum. Z Lechią w 2019 roku wygrał Puchar Polski i Superpuchar Polski, a teraz dołożył mistrzostwo kraju z Jagiellonią. W Ekstraklasie spędził siedem sezonów. W Koronie i Jagiellonii był podstawowym bramkarzem, natomiast w Lechii grał bardzo mało, pełniąc rolę zmiennika Dusana Kuciaka.

