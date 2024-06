Marcin Bułka trafi do słynnego klubu?

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka trafił na celownik utytułowanego włoskiego klubu. AC Milan prowadzi już zakulisowe rozmowy odnośnie potencjalnego sprowadzenia Polaka do klubu.

Po co Marcin Bułka Milanowi?

Na pierwszy rzut oka zainteresowanie AC Milanu bramkarzem Nicei może budzić zdziwienie. Wszak w barwach „Rossonerich” niekwestionowanym numerem jeden jest Mike Maignan. Niewykluczone jednak, że francuski bramkarz opuści San Siro w letnim oknie transferowym.

28-letni bramkarz jest kandydatem do zastąpienia Edersona w Manchesterze City. Od jakiegoś czasu pojawiają się informacje o rzekomej niepewnej przyszłości Brazylijczyka w zespole mistrzów Anglii. Zainteresowane jego usługami mają być kluby z Saudi Pro League. Al-Ittihad, w którym występuje Karim Benzema, N’Golo Kante czy Fabinho jest w stanie zaoferować doświadczonemu bramkarzowi pokaźną podwyżkę względem tego co zarabia w Manchesterze City.

🚨Marcin Bułka znalazł się na celowniku AC Milan! Zakulisowe rozmowy ws. tego transferu już trwają. Szczegóły:https://t.co/l4DzFqLhFN — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 4, 2024

Odejście Edersona może uruchomić piłkarskie domino. Mike Maignan zastąpiłby Edersona w Manchesterze City, natomiast Marcin Bułka przejąłby miejsce między słupkami AC Milanu. Jeśli jednak do transferu Edersona nie dojdzie to mimo wszystko Mike Maignan może odejść z Milanu. Nim również zainteresowane są arabskie kluby.

To ma sens

Reprezentant Polski rozegrał wyśmienity sezon we francuskiej Ligue 1. Jego Nicea zajęła 5. miejsce w sezonie 2023/2024 i w przyszłym sezonie zagra w Lidze Europy. Ogromna w tym zasługa polskiego bramkarza. 24-letni Marcin Bułka w 34 spotkaniach zanotował aż 17 czystych kont i stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych bramkarzy na rynku transferowym.

Wychowanek Escoli Varsovii w 2016 roku przeniósł się do drużyn młodzieżowych Chelsea. W 2019 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain skąd był wypożyczany do FC Cartagena w drugiej lidze hiszpańskiej, LB Châteauroux w drugiej lidze francuskiej oraz właśnie Nicei. W 2022 roku Marcin Bułka został wykupiony przez klub z Lazurowego Wybrzeża za 2 miliony euro. Po dwóch latach w klubie jego wartość wzrosła dziesięciokrotnie.

Portal „transfermarkt.com” wycenia Polaka na 20 milionów euro. Jego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu 2026 roku a Nicea nie ma zamiaru tanio oddawać swojego bramkarza. Mówi się, że kluby zainteresowane sprowadzeniem Marcina Bułki musiałby liczyć się z kosztem rzędu 30-40 milionów euro.

fot. PressFocus

