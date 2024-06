Alarm po meczu Niemcy – Ukraina w Norymberdze

Wczoraj w Norymberdze Niemcy rozegrali mecz towarzyski z Ukrainą w ramach przygotowań do EURO 2024. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W cieniu widowiska sportowego rozgrywały się sygnały o możliwym podłożeniu ładunku wybuchowego pod stadionem. „To były minuty pełne niepokoju w Norymberdze. 15 minut niepewności” – komentuje „Die Welt”.

Chwile grozy

Wczorajszego wieczora w Norymberdze wiele osób przeżyło chwilę grozy. Po meczu niemal wszyscy kibice już opuścili Max-Morlock-Stadion. Po ostatnim gwizdku sędziego dziennikarz Heiko Niedderer napisał w swoich mediach społecznościowych, że pojawiły się wiadomości od spikera o wystąpieniu potencjalnego niebezpieczeństwa przed stadionem w Norymberdze.

Gefahrenlage vorbei, Polizei konnte es klären. Es gab anscheinend einen verdächtigen Gegenstand… #dfb #nürnberg — Heiko Niedderer (@itstheicebird) June 3, 2024

Chcemy, aby wszyscy wrócili dziś wieczorem do domu zdrowi. Dlatego prosimy w tej chwili o cierpliwość i pozostanie na stadionie do odwołania dla własnego bezpieczeństwa. Poinformujemy, gdy tylko będziemy mieli więcej informacji – brzmiał komunikat spikera na stadionie.

Inny dziennikarz Stefan Kumberger ze Sport 1 również pisał: Ogłoszono właśnie na stadionie: Policja prosi wszystkich o pozostanie na obiekcie. Według sił bezpieczeństwa poza areną panuje niebezpieczna sytuacja, która jest traktowana poważnie. Na miejsce wysłane są liczne siły!

Wszystko chodziło o podejrzany przedmiot. Okazało się, że w okolicy stadionu ktoś zostawił walizkę. Potraktowano to bardzo poważnie, zakładając, że może to być ładunek wybuchowy. Na szczęście to był fałszywy alarm.

Mecz Niemcy – Ukraina miał podwyższone standardy bezpieczeństwa ze względu na bycie na stadionie kanclerza Olafa Scholza. Polityk po meczu odwiedził reprezentację Niemiec w szatni.

– Powiedział, że trzyma kciuki, życzy nam wielu sukcesów i cały kraj jest z nami zjednoczony – powiedział po spotkaniu selekcjoner Julian Nagelsmann.

Niemcy zremisowali z Ukrainą

Niemcy od czasu mundialu w Katarze nie rozegrali żadnego meczu o stawkę. Wszystko dlatego, że są gospodarzem EURO 2024 w związku z czym nie musieli brać udziału w eliminacjach. Od prawie dwóch lat rozgrywają mecze towarzyskie. Przed EURO jednym z nich było starcie z Ukrainą, która również zagra na Mistrzostwach Europy.

Tym razem nie widzieliśmy bramek. Choć prawdę mówiąc, to gospodarze powinni spokojnie zwyciężyć. Niemcy oddali prawie 30 strzałów, ale tylko pięć z nich wymagało interwencji Anatolija Trubina. Florian Wirtz, Jamal Musiala czy też Kai Havertz byli wczoraj wyjątkowo nieskuteczni.

Ukraine 🇺🇦 hold Germany 🇩🇪 to a draw 🤝 pic.twitter.com/g5yxMXxlaE — 433 (@433) June 3, 2024

Niemcy przed mistrzostwami Europy rozegrają jeszcze jeden mecz towarzyski 14 czerwca z Grekami. Z kolei Ukraina ma jeszcze dwa sparingi z Polską i Mołdawią. Na samym Euro 2024 Niemcy zagrają w grupie A ze Szkocją, Węgrami i Szwajcarią. Natomiast Ukraińcy zmierzą się w grupie E z Rumunią, Słowacją i Belgią.

fot. PressFocus

