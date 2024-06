Legia Warszawa sprowadzi głośne nazwisko prosto z Copa America? To 32-krotny reprezentant kraju

Legia Warszawa złożyła ofertę w wysokości 800 tysięcy dolarów za lewego obrońcę informuje „Futbol.unitel.bo„. Zawodnikiem, o którym mowa jest Roberto Carlos… Fernandez. Kontrakt Boliwijczyka wygasa wraz z końcem 2024 roku w związku z czym kwota jest promocyjna.

Kim jest Roberto Carlos Fernandez?

24-letni piłkarz z Boliwii w ostatnim sezonie występował w lidze rosyjskiej w barwach Bałtiki Kaliningrad. W tamtejszej drużynie występował jako lewy wahadłowy lub lewy pomocnik. W 40 spotkaniach zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Roberto Carlos Fernandez ma 174 centymetry wzrostu.

Obiekt zainteresowania „Wojskowych” od 2019 roku regularnie występuje w reprezentacji Boliwii, dla której zdążył rozegrać 32 spotkania. Jest wychowankiem Club Blooming, z którego trafił do hiszpańskiej Leonesy. Po pół roku na czwartym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii wrócił do kraju, by przywdziać barwy najbardziej utytułowanej drużyny w Boliwii – Bolivar La Paz. W 127 występach dla tego zespołu zdobył 19 bramek i zanotował 27 asyst.

Legia Warszawa potrzebuje takiego piłkarza

W lipcu 2023 roku ponownie opuścił Boliwię, tym razem przenosząc się na wypożyczenie do ligi rosyjskiej. Jego drużyna zajęła 15. miejsce i spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. Drużyna, której najlepszym strzelcem jest były zawodnik Manchesteru United i Miedzi Legnica Ángelo Henríquez dotarła jednak do finału krajowego pucharu, w którym przegrała z Zenitem St. Petersburg 1:2.

Po zakończeniu wypożyczenia wraz z końcem czerwca Boliwijczyk miałby wrócić do macierzystego klubu. Tak się jednak nie stanie jeśli Legia Warszawa dojdzie do porozumienia z klubem Bolivar La Paz. Mówi się, że władze liczą na kwotę miliona dolarów za swojego zawodnika. Lewy obrońca obecnie przygotowuje się wraz z reprezentacją do meczów towarzyskich z Ekwadorem i Kolumbią, a później na Copa América. Na inaugurację turnieju Boliwia zagra z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, następnie z Urugwajem i Panamą.

Legia Warszawa poszukuje wzmocnienia na tę pozycję po tym jak ogłoszono, że z klubu odejdzie Yuri Ribeiro.

fot. screen YouTube/Legia Warszawa

