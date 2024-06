Kylian Mbappe uderza w Al-Khelaifiego: „Powiedzieli mi to w twarz”

Kylian Mbappe już oficjalnie został przedstawiony jako zawodnik Realu Madryt. Francuski gwiazdor podczas konferencji prasowej reprezentacji Francji odniósł się do swojego transferu i uderzył w swojego poprzedniego pracodawcę Nassera Al-Khelaifiego.

Kylian Mbappe: „uratował mnie Luis Enrique i Luis Campos”

25-letni napastnik odniósł się do tego co działo się w trakcie ostatniego sezonu w Paris Saint-Germain. Władze klubu starały się wywrzeć presję na piłkarzu, by ten przedłużył kontrakt z klubem. Kiedy Mbappe zakomunikował klubowi, że nie przedłuży wygasającej w czerwcu 2024 umowy usłyszał, że w takim razie więcej w klubie z Paryża nie zagra i wyląduje na trybunach.

W Paryżu dano mi do zrozumienia, że nie będę grał, powiedzieli mi to prosto w twarz, bardzo stanowczo.

Mimo to, Francuz regularnie grał w PSG choć nie zawsze w pełnym wymiarze czasowym. Jak się okazało, jest to zasługa trenera Paris Saint-Germain Luisa Enrique oraz dyrektora sportowego Luisa Camposa. Obaj panowie nie zgodzili się na zupełne odstawienie gwiazdy na boczny tor.

To Luis Enrique i Luis Campos mnie uratowali. Bez nich nie postawiłbym ponownie nogi na boisku. To prawda, to dlatego zawsze czułem wdzięczność w stosunku do trenera i dyrektora sportowego.

Gwiazda odczuła ulgę

Podczas konferencji prasowej reprezentacji Francji Kylian Mbappe pośrednio przyznał, że w ostatnim sezonie nie czuł się szczęśliwy w Paryżu. Stwierdził, że transfer do Realu Madryt to spełnienie jego marzeń i teraz z czystą głową może skupić się na zbliżającym się wielkimi krokami EURO 2024 z kadrą. Francja jest jednym z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa Europy.

Koniec sezonu to dla mnie duża ulga. Jestem bardzo szczęśliwy, myślę, że łatwo to zobaczyć na twarzy. Pod koniec sezonu grałem znacznie mniej i wszyscy wiedzą dlaczego.(…) Myślę, że szczęśliwy człowiek ma większą szansę na dobrą grę niż ten nieszczęśliwy.

Reprezentacja Francji przygotowuje się do meczów towarzyskich, które rozegrają w środę (5 czerwca) z Luksemburgiem oraz w niedzielę (9 czerwca) z Kanadą. Francja podczas losowania grup EURO 2024 trafiła do grupy D, w której zmierzy się z Austrią (17 czerwca), Holandią (21 czerwca) oraz Polską (25 czerwca).

fot. screen YouTube/L’EQUIPE

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024:

Wspominamy również słynne mecze mistrzostw Europy: