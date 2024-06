Warta Poznań straci swojego kapitana?

Warta Poznań najprawdopodobniej pożegna się ze swoim kapitanem – Mateuszem Kupczakiem. Umowa 32-latka wygasa wraz z końcem czerwca, a niepewna przyszłość ”Zielonych” najpewniej nie pomoże w jej przedłużeniu. Jak informuje Damian Smyk z portalu ”Goal.pl”, Kupczak ma zostać zawodnikiem innego spadkowicza do I ligi – ŁKS-u Łódź.

Warta Poznań pożegna kapitana?

Niespodziewany spadek z Ekstraklasy. Kłopoty infrastrukturalne, które mogą wiązać się z nieprzystąpieniem do rozgrywek I ligi. Wkrótce może także dojść do pożegnania najważniejszych zawodników. Jednym z nich jest kapitan Mateusz Kupczak, który z Wartą związany jest od 2019 roku. Kupczak jest zaledwie jednym z czterech zawodników – obok Adriana Lisa, Jakuba Kiełba i Kajetana Szmyta – który występował jeszcze w pierwszoligowej Warcie.

”Kupi” trafił do Warty przed jej drugim sezonem po awansie do I ligi i już w pierwszym roku gry w barwach ”Zielonych” wywalczył z nią awans do Ekstraklasy. Kupczak zdobył w tamtym sezonie aż 13 bramek i był najlepszym strzelcem w zespole Warty. To niecodzienny wynik, jak na defensywnego pomocnika, ale Kupczak był etatowym wykonawcą rzutów karnych. To właśnie jego dwa trafienia z jedenastu metrów dały Warcie zwycięstwo z Radomiakiem Radom 2:0 w finale baraży o awans do Ekstraklasy.

W sezonie 2021/22 Kupczak zaczął nosić opaskę kapitańską, a etatowym kapitanem stał się w sezonie 2023/24. Łącznie, w ciągu pięciu lat zaliczył 150 występów dla Warty, z czego 107 na poziomie Ekstraklasy. Aż 130 meczów Kupczak zaczynał w pierwszym składzie, a 116 rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. W barwach ”Zielonych” zdobył 21 bramek i dołożył siedem asyst.

Nowym pracodawcą Kupczaka może zostać ŁKS Łódź. Jak informuje Damian Smyk z portalu ”Goal.pl”, 32-latek znalazł się na liście życzeń innego ze spadkowiczów z Ekstraklasy. Kupczak do ŁKS-u trafiłby na zasadzie wolnego transferu, bowiem jego umowa z Wartą wygasa wraz z końcem sezonu, a niepewna przyszłość klubu nie pomaga w podpisaniu nowego kontraktu.

Choć Warta również spadła do I ligi, nie ma gwarancji, że zacznie ona kolejny sezon na zapleczu ekstraklasy. Do 18 czerwca władze klubu muszą dojść do porozumienia z operatorem Stadionu Miejskiego – spółką ”Stadion Poznań”. Jeżeli do porozumienia nie dojdzie, Warta nie przystąpi do rozgrywek I ligi – jak zapowiada właściciel klubu Bartłomiej Farjaszewski. W takim wypadku Warta następny sezon będzie musiała zaczynać od poziomu IV ligi.

Na mieście słychać że Mateusz Kupczak znalazł się na celowniku ŁKSu W obecnej sytuacji gdy sytuacja Warty jest bardzo niepewna obawiam się że ruchów z klubu może być zdecydowanie więcej. Nie brzmi to optymistycznie w kwestii budowy kadry na 1 ligę. Ale teraz priorytet licencja pic.twitter.com/68On7WXqWm — Patryk Duda (@ekstraklasa1994) June 4, 2024

fot. PressFocus

