Saint-Etienne ma nowego właściciela oraz prezydenta. Przywrócił Milan na szczyt

Saint-Etienne po dwuletniej absencji wraca do Ligue 1. W końcu też, dokonała się zmiana, na którą wielu fanów 'Les Verts’ czekało. Klub z południowo-wschodniego rejonu Francji ma nowego właściciela – jest to fundusz Kilmer Sports. Kanadyjski podmiot był pewniakiem do przejęcia już od półtora miesiąca, gdy 18 kwietnia w L’Équipe, potwierdzono takowe informacje. Operacja przejęcia całości udziałów miała kosztować przedsiębiorstwo 20 milionów euro.

Saint-Etienne ma nowego właściciela oraz prezydenta

Kilmer Sports ogłosił przejęcie AS Saint-Étienne od akcjonariuszy klubu, Rolanda Romeyera i Bernarda Caïazzo, niedługo po awansie do Ligue 1. Kanadyjczycy dostrzegli w klubie potencjał na to, aby zbudować na nowo potęgę krajowego giganta.

Kilmer Sports jest spółką w 100% zależną od kanadyjskiej grupy rodzinnej należącej do Larry’ego Tanenbauma, specjalizującej się w zarządzaniu przedsiębiorstwami z sektora sportowego. Rodzina Tanenbauma pochodzi z Parczewa k. Lublina, wyemigrowała stamtąd parę lat przed wybuchem I wojny światowej. Dotąd, w portfolio Kilmer Sports największymi markami były Toronto Raptors (NBA, koszykówka), Toronto Maple Leafs (NHL, hokej) czy Toronto FC (MLS) – klub Lorenzo Insigne. Główno dowodzącym w Kilmer jest Ivan Gazidis. To niespełna 60-letni biznesmen, który w świecie sportu jest przez połowę swojego życia. Działacz urodził się w Johannesburgu, ale ma także paszport brytyjski.

💚 Ivan Gazidis, nouveau président de l’ASSE ! pic.twitter.com/TGbPszPBbu — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2024

Od 1994 do 2008 roku pracował przy tworzeniu i udoskonalaniu Major League Soccer. Absolwent Oxfordu zarządzał tam decyzjami biznesowo-strategicznymi, a także od 2001 pełnił rolę zastępcy komisarza. Przez nieco ponad dekadę, Afrykaner był szefem wykonawczym Arsenalu, do którego choćby sprowadził sponsoring z Rwandy – afrykańskiego „tygrysa”, który był skłonny za reklamę kraju płacić ponad 30 milionów euro za sezon.

Od 2018 do 2022 roku był dyrektorem generalnym Milanu i jednym z architektów powrotu na szczyt mediolańczyków. Po jedenastu latach oczekiwania, zdobyli oni w 2022 roku mistrzostwo Włoch, dzięki polityce cięcia kosztów, szukania rynkowych okazji i dawania piłkarzom po przejściach w swojej karierze drugiej szansy. Milan stał się w ten sposób jednym z najlepiej operujących finansami klubami spoza Premier League znajdujących się w europejskiej czołówce. O procesie odgruzowywania „Rossonerich” w erze post-chińskiej opowiadał TUTAJ.

Fot. PressFocus

