VFL Wolfsburg w zimowym okienku transferowym ogłosił pozyskanie Kamila Grabary z FC Kopenhagi. Polski bramkarz dołączy do drużyny 'Wilków’ z miasta Volkswagena w lipcu. Jego nowa drużyna tymczasem ogłosiła pozyskanie dla niego konkurenta. Nowym kolegą Grabary został Marius Mueller, uznany bramkarz 2. Bundesligi, broniący do końca ostatniego sezonu barw Schalke 04.

Wolfsburg ściągnął konkurenta Grabarze

Marius Mueller był ulubieńcem fanów 'Koenigsblauen’. gdzie sześciokrotnie zachował czyste konto w 22 spotkaniach. Kosztował on nowego pracodawcę półtora miliona euro. Wraz z nim w kadrze, Schalke zanotowało pełen perturbacji sezon na drugim poziomie, kończąc go finalnie na 10. lokacie. W przypadku spadku, który był nawet możliwy – klub miał nawet zbankrutować. Grał on w jednej drużynie z Marcinem Kamińskim.

Dritter Neuzugang für die Saison 2024/2025: Die Wölfe haben Marius Müller unter Vertrag genommen. Der 30-jährige Torhüter wechselt vom FC Schalke 04 zu den Grün-Weißen. 🐺 Willkommen in Wolfsburg, Marius! 👋😄#VfLWolfsburg pic.twitter.com/g0gQ1rr4P5 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 4, 2024

Mueller był częścią premierowej ekipy RB Lipska w Bundeslidze, który zadebiutował w sezonie 2016/17 w niemieckiej elicie. Najwięcej czasu spędził w Lucernie w Szwajcarii, zagrał tam cztery sezony, nosząc meczowy trykot prawie 140 razy. Dla 30-latka to dopiero piąty klub w karierze – poza wymienionymi, bronił jeszcze w Kaiserslautern, aktualnym finaliście Pucharu Niemiec.

Wolfsburg w minionym sezonie zajął dopiero 12. miejsce. W jego składzie widnieje Polak, także Kamiński – tym razem Jakub. Były lechita nie zaliczy tego sezonu do udanych – rozegrał zaledwie 17 ligowych spotkań i ma na koncie jedynie 15 procent możliwych minut. Polak nie zanotował też ani jednego trafienia, co w kumulacji ze słabymi występami innych rodaków oznacza pierwszy od lat pusty w gole sezon Polaków. Od marca, klub po Niko Kovacu przejął Ralph Hasenhuttl.

To trzecie letnie wzmocnienie „Wilków” po wyżej wymienionym Grabarze oraz Bence Dardaiu z Herthy BSC. Pozyskanie dwóch bramkarzy zapowiada zmianę warty, z uwagi na wygaśnięcie latem umowy z Koenem Casteelsem. 31-letni Belg spędził w mieście Volkswagena aż dziewięć sezonów i był godnym następcą Diego Benaglio.

