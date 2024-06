Inter ma nowego prezydenta

Inter w ostatnich dniach przeszedł sporo zmian strukturalnych. Klubem przestał rządzić chiński biznesmen z grupy Suning – Steven Zhang, a drużyna została formalnie przejęta przez amerykański fundusz Oaktree. Nowi właściciele zdecydowali o wyborze nowego prezydenta klubu – został nim dobrze znany we włoskim światku Giuseppe Marotta.

Nowym prezydentem Interu został Beppe Marotta. Klubowy dyrektor od 2019 roku – zastąpi w tej roli Zhanga. Marotta bardzo mocno chwalił poprzedniego prezydenta, nazywając go „idealnym właścicielem dla klubu” i chciał z nim współpracować do końca kadencji (2027). Tak się jednak nie stanie – Chińczyk okazał się niewypłacalny.

OFFICIAL: Marotta is the new President of Inter ⚫️🔵

Once American fund, Oaktree Capital took over the club, the first decision they’ve made is to entrust all delegations to the man who brought the club back.

What a move 👏 pic.twitter.com/KkJ5qTJRmk

— Italian Football TV (@IFTVofficial) June 4, 2024