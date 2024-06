Oficjalnie: Vladan Kovacević odchodzi z Rakowa

Vladan Kovacević jest już poza Rakowem. Mistrzowie Polski 2023 opublikowali komunikat, w którym informują, o transferze 26-latka z Bośni i Hercegowiny do Sportingu CP. Ten transfer to najdroższa sprzedaż w historii „Medalików”. Kovacević ma wejść w buty po Antonio Adanie.

Vladan Kovacević w Sportingu

Vladan Kovacević opuszcza Raków Częstochowa po trzech latach. Od dłuższego czasu narastały spekulacje dotyczące przenosin Bośniaka do Sportingu. Byli mistrzowie Polski potwierdzili ten transfer. W specjalnym komunikacie dziękują 26-latkowi za lata spędzone pod Jasną Górą.

To była jedna z dłuższych sag transferowych w Polsce. Już rok temu media sugerowały, że Vladan Kovacević odejdzie z Rakowa do Benfiki. Wszystko to było efektem świetnej postawy w bramce i wywalczeniu mistrzostwa Polski. Sam Kovacević doskonale prezentował się też w europejskich eliminacjach – jest jednym z powodów dla których Raków trafił do fazy grupowej Ligi Europy 2023/24. Klub robił wszystko, by Bośniak pozostał w klubie przez minimum rok, w związku z walką o Ligę Mistrzów. Jak wiemy podopieczni wówczas Dawida Szwargi, nie awansowali do tych rozgrywek, tylko do Ligi Europy.

Mimo słabej postawy klubu w Europejskich Pucharach i na krajowym podwórku dalej rozsiewane były plotki o transferze. Do gry wszedł inny klub z Lizbony – Sporting. Ci ostatecznie dopięli swego i za prawie 7 milionów euro sprowadzili bramkarza do siebie. To oznacza też najdroższą sprzedaż w historii drużyny. Vladan Kovacević podpisał długi kontrakt, bo do 2029 roku. Zdążył już także zaprezentować się z koszulką nowego zespołu.

Vladan Kovacević trafił do Rakowa Częstochowa w 2021 roku z FK Sarajewo. Polski zespół zapłacił za niego wówczas 1 milion euro. Wraz z „Medalikami” Bośniak wywalczył mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski, dwa Superpuchary Polski oraz Puchar Polski. Dwukrotnie został wybrany także najlepszym bramkarzem Ekstraklasy w sezonie 2021/22 oraz 2022/23. W sumie dla polskiego zespołu rozegrał 113 meczów, aż 52 razy zachował czyste konto.

Duże zmiany

Raków Częstochowa po nieudanym sezonie przechodzi duże zmiany. Zaczęło się wszystko na początku maja, gdy stanowisko pierwszego trenera zwolnił Dawid Szwarga. 33-latka niespodziewanie zastąpił Marek Papszun, który rok temu na własną prośbę opuścił zespół. Parę dni temu również nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora akademii. Tę rolę w Częstochowie pełnić będzie Mateusz Maciejewski.

Zbliża się również letnie okienko transferowe, będzie ono bardzo ważne dla dyrektora sportowego jakim przy Limanowskiego jest Samuel Cardenas. Ma on za sobą kilka miesięcy pracy w klubie i nie jest pewne jego pozostanie. Przez ten czas miał przede wszystkim zapoznać się z polskim rynkiem i zaznajomić z ekstraklasowymi realiami. Najbliższe tygodnie będą miały duży wpływ na późniejszą ocenę jego pracy. Wystarczy czekać, jakich nowych zawodników ujrzymy w najbliższym czasie w Częstochowie.

Klub jakiś czas postanowił też zatrzymać na dłużej u siebie Frana Tudora. Filar drużyny podpisał nowy kontrakt, który ma trwać aż do 2029 roku.

