EURO U17: Perełka Milanu bohaterem w finale

Finał EURO U17 okazał się być jednostronnym pojedynkiem. Zwycięzcą całej imprezy zupełnie zasłużenie zostali Włosi. W finale faworyci imprezy pokonali 3:0 drużynę Portugalii. Polacy dotarli do ćwierćfinału imprezy i zagrali z obydwoma zespołami.

Droga do finału

Obie reprezentacje w drodze do finału musiały zmierzyć się z Polską. Patrząc na potyczki Włochów i Portugalczyków z „Biało-Czerwonymi”, faworytem finału była Italia. Obaj rywale zagrali skuteczniej od naszej kadry jednak w tych starciach ekipa Rafała Lasockiego zagrała naprawdę dobrze. Włochy pokonały Polskę w fazie grupowej, a Portugalia była lepsza w ćwierćfinale.

Obaj finaliści wygrali swoje grupy. W fazie pucharowej zarówno Włosi, jak i Portugalczycy odrobinę najedli się strachu. W meczu 1/4 finału „Azzurri” pokonali Anglików dopiero po karnych, natomiast w półfinale – męczyła się Portugalia. Po pierwszej połowie meczu 1/2 finału Serbia prowadziła 2:0 z drużyną João Santosa. Drugie 45 minut to koncert gry Portugalii. Ostatecznie Serbia przegrała 2:3. Reprezentacja portugalska trafienia remis i zwycięstwo zanotowała dopiero po 88. minucie.

Pierwsza połowa meczu Włochy – Portugalia

Już w pierwszej minucie kapitan Włochów Mattia Mosconi uderzył groźnie z dystansu. Jego strzał minął się jednak z bramką Portugalii. Początek meczu był totalną dominacją Włochów. W siódmej minucie Cristian Cama precyzyjnie dośrodkował do Federico Coletty. Zawodnik z numerem 7 świetnie wyskoczył w polu karnym rywali, dzięki czemu strzelił na 1:0.

W 13. minucie Francesco Camarda znalazł się w bardzo dobrej sytuacji, lecz bramkarz Portugalii Diogo Ferreira zaprezentował świetną grę nogami. Włochom pomagali również defensorzy Portugalii, którzy popełniali błędy jak siedmiolatkowie, a nie siedemnastolatkowie. W szesnastej minucie kolejny „popis” w obronie ekipy z Półwyspu Iberyjskiego wykorzystał Camarda. Przyspieszenie, drybling i w końcu strzał Włocha zakończył się golem dla Italii. Napastnik z kilku metrów pokonał golkipera z Portugalii. Był to prawdziwy pokaz talentu piłkarza, który ma już na koncie 2 występy w Serie A w barwach Milanu.

19. minuta to z kolei dobre uderzenie, którym popisał się Geovany Quenda. Problemy Massimo Pessiny, który „wypluł” piłkę próbował wykorzystać João Simões. Strzał poszedł jednak tam, gdzie stał golkiper Włoch. Aktywny Quenda zagrażał defensywie Włoch, lecz nie umiał trafić do siatki rywali. W barwach Portugalii błyszczał także Rodrigo Mora. Uderzał zarówno z główki, z daleka (dwa razy), jak i z okolicy pola karnego. Żaden z jego strzałów nie został zamieniony na bramkę. Okazje na 3:0 mieli też Włosi, np. Cristiano Cama i Emanuele Sala. Portugalska przewaga w grze ofensywnej w ostatnich piętnastu minutach nie przyniosła jakiejkolwiek zmiany rezultatu meczu.

Druga połowa finału

Składny i szybki atak Włochów w 50. minucie zakończył się golem. Strzał z kilku metrów na bramkę ponownie zamienił niezawodny Camarda. Był to jego gol numer cztery na turnieju na Cyprze.

Reszta połowy była dość nudna. Gorąc panujący na Cyprze nie pomagał piłkarzom obu ekip. Zniechęcona Portugalia nie umiała sprawić, aby bramkarz Włochów w ogóle się spocił. Pochwalić można uderzenie Tiago Ferreiry w 89. minuty, lecz jego wolej został zablokowany. Trzeba przyznać, że gol na 3:0 zabił wszelkie emocje w widowisku.

Dla Włochów to pierwszy triumf w mistrzostwach Europy do lat 17. Do tej pory drużyna z Półwyspu Apenińskiego zwyciężała w EURO U-19 oraz EURO U-21. Natomiast królem strzelców został Portugalczyk Mora, piłkarz drużyny pokonanej. Zdobył on pięć bramek. Wraz z Camardą cztery bramki zdobyło pięciu graczy, w tym Michael Izunwanne reprezentujący Polskę.

Tacy gracze jak Camarda, Mosconi, Cama, Quenda czy Mora pokazali swój niebywały potencjał podczas EURO U17. Jednak, czy zrobią dużą karierę? Na pewno nie można tego powiedzieć po EURO U17 2024. Ogółem, wynik finału był zasłużony. Mimo swoich szans Portugalia zagrała słabo, a Włosi potwierdzili, że nie bez przyczyny nie przegrali ani jednego meczu na tym turnieju.

