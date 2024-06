Genoa uratuje piłkarza przed niebytem?

Genoa negocjuje z Tottenhamem transfer definitywny Djeda Spence’a. Ostatnie półtora roku Anglik spędził na wypożyczeniach w Rennes, Leeds i Genoi. W barwach ”Rossoblu” Spence rozegrał 16 meczów, czyli niemal tyle samo, ile od lata 2022 do zimy 2024 roku.

Stracone półtora roku

Sezon 2021/22 Djed Spence spędził na wypożyczeniu w Nottingham, z którym wywalczył awans do Premier League. W barwach Forest rozegrał 42 mecze, w których zanotował dwa trafienia i cztery asysty. W 41 meczach wychodził w pierwszym składzie, a aż 39 rozegrał w pełnym wymiarze czasowym.

Choć Spence był podstawowym elementem w układance Steve’a Coopera, po awansie Nottingham do Premier League nie został wykupiony przez klub z City Ground. Anglik wrócił do Middlesbrough, a następnie został wykupiony przez Tottenham za ok. 15 milionów euro. Był to piąty najdroższy transfer wychodzący w historii Middlesbrough.

Spence był jednak trzecim wyborem na prawe wahadło. Wyżej w hierarchii od niego byli Emerson Royal i Matt Doherty. W barwach Tottenhamu Spence zaliczył zaledwie sześć występów na 30 możliwych. Jego najdłuższy występ trwał 25 minut (0:2 w meczu EFL Cup z Nottinham), a w czterech meczach Premier League na boisku przebywał łącznie przez… pięć minut.

Zimą 2023 roku został wypożyczony do Rennes, gdzie zagrał w 10 meczach, a dziewięć razy wybiegał na boisko w pierwszym składzie. Jego ostatni występ we Francji miał miejsce 1 kwietnia (siedem minut w meczu z Lens), bowiem wkrótce przytrafiła mu się kontuzja kolana, która wyeliminowała go do końca sezonu.

Pierwszą część sezonu 2023/24 spędził w Leeds, gdzie zdążył zaliczyć zaledwie dziewięć minut w meczu Championship z Sheffield Wednesday, bowiem wkrótce doznał kontuzji więzadła. Do gry wrócił dopiero po trzech miesiącach – w grudniu, kiedy to zanotował sześć występów.

Genoa walczy o transfer definitywny

W ciągu półtora roku Spence rozegrał zaledwie 23 mecze, czyli nieco więcej niż w trakcie półrocznego wypożyczenia do Genoi. Zimą 2024 roku trafił do beniaminka Serie A i wystąpił w 16 z 19 możliwych meczów. Osiem razy znalazł się w podstawowym składzie, a sześć spotkań rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Genoa rozgrywki ligowe zakończyła na 11. miejscu, co było najlepszym wynikiem ”Rossoblu” w Serie A od sezonu 2014/15 (szóste miejsce).

Spence wywarł na tyle dobre wrażenie, że władze Genoi podjęły rozmowy z przedstawicielami Tottenhamu ws. transferu definitywnego. Klub z północnego Londynu od początku był otwarty na stałe przenosiny Anglika do Włoch. Negocjacje mają być na zaawansowanym etapie, bowiem obu stronom zależy na osiągnięciu porozumienia jeszcze w czerwcu.

Nazywany przez angielskich kibiców ”tajemniczym zawodnikiem” Spence po wypożyczeniu do Genoi mówił ”The Athletic”:

”Nie sądzę, że kibice Tottenhamu znają mnie jako piłkarza. Pewnie pamiętają mnie z Forest, ale w Tottenhamie nie grałem tak dużo, więc nie wiedzą, do czego jestem zdolny. Wierzę, że najlepsze jeszcze przede mną.”

Spence nie jest jedynym zawodnikiem, o którego powalczy Genoa. Zimą 2024 roku ”Rossoblu” ściągnęli na wypożyczenie Vitinhę, którego ledwie rok wcześniej Marsylia ściągnęła z bramki za 32 miliony euro. Portugalczyk stał się najdroższym transferem w historii OM. Wychowanek Bragi nie przekonał jednak swoimi liczbami władze Marsylii, bowiem w 43 meczach strzelił sześć goli i dołożył cztery asysty. Vitinha być może pozostanie w Genoi, ale w tym wypadku mowa jedynie o przedłużeniu wypożyczenia.

